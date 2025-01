Quelques données statistiques sur la population de Saint-Georges

La toute nouvelle politique de la famille et des aînés, qui a été rendue publique cette semaine par la Ville de Saint-Georges, comporte des données démographiques sur la population, qui sont résumées en deux tableaux dans le document.

Il s'agit d'une comparaison entre le recensement de 2011 et celui le plus récent, qui a été mené par Statistique Canada en 2021. En voici les grandes lignes.

Sur cette période de dix ans, la population totale de la capitale beauceronne est passée de 31 173 à 32 935 résidents, soit une hausse d'un peu plus de 5,5%.

L'âge moyen de la population atteignait, en 2021, 44,3 ans, soit un peu plus élevé que celui du Québec (42,9 ans). D'ailleurs, sur le territoire georgien, les personnes âgées entre 45 et 54 ans ont diminué de cinq points, passant de 17% à 12 %, alors que, sans grande surprise, on constate une augmentation de 8% de la population aînée (65 ans et +). Celle-ci compose maintenant près du quart des habitants de Saint-Georges (23%).

Les ménages

En 2021, la population totale se répartissait en 15 415 ménages.

Ce sont les personnes vivant seules qui en constituaient la catégorie la plus nombreuse, composant 40% des foyers (6 110 ménages en chiffres absolus), en forte hausse de 6 points comparativement à 2011.

Les familles sans enfant totalisaient 4 275 ménages (28%), alors que celles avec enfants se chiffraient à 3 080 foyers. À noter que de ce nombre, 17% étaient des familles monoparentales.

Les statistiques indiquent aussi que 62% des ménages étaient propriétaires de leur résidence, contre 38% de locataires.

Quant aux revenus médian avant impôt, ils se situaient à 92 000 $ pour les familles avec enfants, à 66 000 $ pour les familles monoparentales, et à 35 600 $ pour les personnes vivant seules.

Signalons enfin que 23% des résidentes et des résidents de Saint-Georges n'ont aucun diplôme scolaire (18% pour l'ensemble du Québec), alors que 13% de la population possède au moins un baccalauréat ou un diplôme d'études supérieures.