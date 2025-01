Jeux du Québec à Saint-Georges : les réactions des élus et du comité

Voir la galerie de photos

La Ville de Saint-Georges a confirmé, lors d’une conférence de presse ce mercredi 22 janvier, son enthousiasme et sa détermination à accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027.

Cette annonce marque un retour historique pour la municipalité, qui avait déjà été l’hôte de l’événement en 1974 et 1979.

Le maire Claude Morin et le président du comité de candidature, Donald Paquet, ont souligné la mobilisation exemplaire de la communauté beauceronne. « « D’abord et avant tout, merci aux représentants de SPORTSQUÉBEC de nous accorder votre confiance. C’est un honneur et un privilège. C’est avec une grande joie que nous accueillerons les 3 000 athlètes ainsi que toute la famille des Jeux du Québec à l’été 2027 », ont-ils déclaré conjointement.

En effet, le comité de candidature a reçu un appui massif des Beaucerons, avec près de 6 900 signatures de soutien et déjà plus de 1 000 volontaires inscrits pour contribuer au succès de cet événement sportif majeur. Les entrepreneurs locaux se sont également engagés à verser une somme impressionnante de 1,5 million de dollars pour soutenir le projet.

Des retombées économiques et sportives importantes

La tenue de cet événement aura un impact majeur sur le développement régional. Le gouvernement du Québec accordera une contribution de 6 millions de dollars pour l’amélioration des infrastructures sportives et 1,4 million de dollars pour les opérations des Jeux. Ces investissements devraient générer des retombées économiques estimées à 20 millions de dollars dans la région.

Les compétitions se tiendront principalement à Saint-Georges, mais d’autres municipalités de la région participeront également. Beauceville accueillera des compétitions de baseball et de basketball, Saint-Prosper des matchs de baseball, et Lac-Etchemin sera l’hôte des épreuves de voile.

La création d’un organisme sans but lucratif, la mise en place d’une équipe organisatrice et le lancement d’une campagne de recrutement de bénévoles figurent parmi les premières étapes cruciales.

Lors de cette conférence, nous avons capté les témoignages du maire Claude Morin, de Donald Paquet, président du comité de candidature et de Karine Veilleux, directrice-générale. Découvrez leurs réactions dans notre vidéo ci-dessus.