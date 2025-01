Octroi des Jeux du Québec à Saint-Georges: les réactions sont jubilantes!

Les grands responsables du dossier des Jeux du Québec à Saint-Georges tiendront une conférence de presse, cet après-midi, pour réagir à l'annonce de l'octroi de l'événement à la capitale beauceronne, mais EnBeauce.com a pu recueillir quelques commentaires à chaud, tout de suite après l'annonce.

«C'est malade!, a déclaré en jubilant le président du comité, Donald Paquet. Je suis très, très, très heureux. On s'était préparé, on était prêt, on le sera encore plus!»

«Mes premiers mots seront pour Donald Paquet et tous les membres du comité organisateur pour la préparation et le travail accomplis», a déclaré par courriel le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin. «C'est colossal et fondamental.»

Le maire de Saint-Georges, Claude Morin, réserve ses commentaires pour le point de presse de cet après-midi, prévu à 14 h, mais la nouvelle directrice générale, Karine Veilleux, a tenu à dire que la l'administration municipale «était très fière. On a même de la misère à y croire même si on était très confiant.»

Quand à la directrice de l'hôtel et centre de congrès Le Georgesville, Mireille Vézina, elle a salué le dossier «solide» du comité, qui fera de la présentation de l'événement «un succès assuré.»

Rappelons que ce matin, la Ville de Saint-Georges a été officiellement désignée pour accueillir la 61e Finale des Jeux du Québec à l’été 2027.