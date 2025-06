«S'il le faut, on va prendre des décisions drastiques» — Le maire François Veilleux

«Pour protéger les citoyens [...], s'il faut que l'on prenne des décisions drastiques, on va en prendre des décisions drastiques.»

C'est ce qu'a déclaré hier soir le maire de Beauceville, François Veilleux, durant la période des questions de la séance régulière du conseil municipal.

Ses remarques portaient sur l'incendie de pneus qui a éclaté dimanche après-midi, aux installations de l'entreprise Royal Mat, situées dans le parc industriel de Beauceville.

Selon un recensement des archives d'EnBeauce.com, ce feu représentait le 13e à survenir au cours des 10 dernières années chez cette compagnie qui recycle le caoutchouc de pneus usagés pour en faire divers produits: 23 mars et 15 octobre 2015; 3 et 16 mai 2017; 11 juin et 22 décembre 2018; 4 septembre 2019; 28 décembre 2020; 11 janvier et 25 avril 2021; 17 février 2022; 15 octobre 2023. Et le dernier en lice, celui de la Fête des pères du 15 juin 2025.

L'incendie de dimanche a mobilisé les ressources de sept services de sécurité incendie de la région (Beauceville, Saint-Georges, Saint-Joseph-de-Beauce, Saint-Victor, Saint-Odilon, Saint-Éphrem et Tring-Jonction), d'abord pour l'éteindre, et ensuite pour éviter une nouvelle propagation dans l'îlot de pneus.

On a d'ailleurs fait appel à de l'équipement lourd (buldozer et pelle mécanique), pour déblayer les amas fumants. De plus, des camions-citernes remplis d'eau se sont relayés pour alimenter une pompe à béton, munie d'un bras téléscopique, afin d'arroser constamment le site.

La colonne de fumée densément noire, qui s'élevait de l'incendie, pouvait être aperçue à des kilomètres à la ronde. La qualité de l'air au dessus de Beauceville et des environs a été grandement affectée par les émanations hautement toxiques qui se dégageaient du brasier. Ce qui amené la Ville de Beauceville a demander à ses citoyens de fermer les fenêtres de leur résidence.

L'intervention a aussi drainé dangereusement les réservoirs d'eau de la municipalité.

Après plus de 40 heures d'intervention, le dernier groupe a quitté les lieux à 6 h ce matin, a confirmé au téléphone à EnBeauce.com, le directeur du SSI de Beauceville, Daniel Fortin.

Les coûts d'intervention des services d'urgence seront assumés entièrement par la municipalité, a indiqué hier soir le directeur général, Serge Vallée. «Non, il n'y aura pas de facture transmise à la compagnie. C'est la responsabilité de la municipalité d'assurer la protection incendie», a-t-il affirmé.

Lui et le maire ont fait valoir que les dirigeants de l'entreprise avaient fait des efforts importants, au cours des dernières années, pour sécuriser davantage le site (mur de béton, mousse ignifuge, etc.), avec un schéma de couverture «serré» quant à son application.

Mais François Veilleux a rappelé que lors de l'incendie du 22 décembre 2018, les autorités lui avaient demandé s'il allait prendre la décision d'évacuer la ville au complet, devant la gravité de la situation.

«On est en 2025. Avant de me rendre là (une évacuation), on va faire notre job. (Il ne faudrait pas) qu'il arrive quelque chose (à la population) pour qu'on réagisse», a conclu le premier magistrat, qui sait très bien que la toute première responsabilité d'une municipalité est d'assurer la sécurité de ses citoyennes et de ses citoyens.