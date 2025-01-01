Nous joindre
Pour près de 106 permis

Travaux de 4,9 M$ autorisés en août à Saint-Georges

durée 14h00
9 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a autorisé 106 permis de construction et de rénovation durant le mois d’août 2025, pour une valeur totale de 4 944 300 $. Ces projets mèneront à la création de 15 nouvelles unités de logement sur le territoire.

Depuis le début de l’année, 1165 permis ont été délivrés par le Service de l’urbanisme, pour des travaux totalisant 111,9 M$. Cela représente une légère baisse de 2 M$ par rapport à la même période en 2024.

Certains secteurs se démarquent par des hausses marquées, notamment le multifamilial (+6,8 M$), l’industriel (+5,6 M$) et les maisons unifamiliales (+3,1 M$). À l’inverse, les investissements institutionnels sont en recul de 11,7 M$, tandis que le secteur agricole connaît une baisse de 4,7 M$.

En matière de logement, les travaux autorisés depuis janvier permettront d’ajouter 243 unités d’habitation à Saint-Georges, soit 52 de plus qu’à pareille date l’an dernier.
 

