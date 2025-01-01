Nous joindre
Une cour municipale à la fine pointe inaugurée à Saint-Georges

durée 08h00
18 septembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a officiellement présenté ses nouvelles installations de la cour municipale, ce mercredi 17 septembre, lors d’une visite offerte aux médias et à différents élus des municipalités partenaires du projet.

Intégrée à l’hôtel de ville, cette cour modernisée se veut un modèle en matière de technologie, de sécurité et d’accessibilité pour l’ensemble de la MRC Beauce-Sartigan et même au-delà.

Le projet, lancé en 2022 et dont la construction s’est amorcée au printemps 2024, comprend une salle d’audience ultramoderne équipée pour les comparutions par visioconférence, des bureaux pour les avocats, un corridor sécurisé pour la venue de juges, ainsi qu’un box et un circuit réservé aux accusés si des causes criminelles devaient un jour y être entendues.

« La cour municipale est vraiment notre bijou. Cette nouvelle cour municipale va couvrir plus d’une trentaine de municipalités. On était rendu là et on s’en va dans le bon sens », a affirmé le maire Claude Morin. Il a rappelé que la décision de rénover s’est imposée lorsque l’ancienne toiture de l’hôtel de ville, vieille de plus de 60 ans, a commencé à fuir : « La ville est en train de devenir un milieu humide ! », a-t-il lancé avec humour.

Aucune subvention gouvernementale n’a été reçue pour mener à bien le projet, ce que le maire a tenu à souligner, saluant la mobilisation du conseil et des équipes municipales.

Pour la pro-mairesse Manon Bougie, cette modernisation profite à toute la région. « On est très heureux de vous faire visiter ces nouvelles installations. C’est un projet réalisé en partenariat qui bénéficie à notre ville, à notre MRC et même à d’autres gens de l’extérieur. C’est une salle qui a toute la technologie pour faire des comparutions à distance », a-t-elle indiqué, mentionnant qu’un traducteur à distance avait pu être utilisé efficacement dès la première audience.

De son côté, Mélanie Labbé, greffière et cheffe de division à la Cour municipale, a rappelé les étapes franchies pour en arriver à ce résultat. « Le projet était déjà soumis quand je suis arrivée, mais il restait tout à faire. On a travaillé sur les plans, vécu des contraintes durant les travaux, mais l’important c’est le résultat. On voulait une salle à la fine pointe, accessible, et pensée pour répondre aux réalités post-Covid, notamment avec la visioconférence », a-t-elle expliqué.

Elle a également confirmé que tout avait été prévu pour garantir la sécurité du personnel judiciaire : entrée privée pour le juge, corridors sécurisés, et aménagement complet pour la tenue éventuelle de procès criminels.

