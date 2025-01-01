Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville vient de prendre livraison de son tout nouveau camion autopompe.

Le véhicule flambant neuf a été fabriqué par Camion Carl Thibault, de Pierreville, et acquis au coût 760 488 $. Il remplace un engin du même genre, datant de 2003.

Il comprend une cabine de cinq passagers pour avoir une attaque rapide à l'intérieur, respectant la nouvelle norme de sécurité two-in, two-out, i.e. deux pompiers à l'intérieur, deux à l'extérieur lors d'une intervention.

De même, le camion est équipé une autopompe-citerne qui est plus versatile, pouvant aller à l'attaque ou faire du transport d'eau.

Aussi, un réservoir de 1500 gallons augmente l'autonomie en eau, lors des incendies hors réseau;

Enfin, il comprend des éléments plus sécuritaires pour les pompiers, dont un canon à eau téléguidé à partir du sol, et une pompe pouvant remplir le réservoir à mousse au sol.

«II complète la flotte actuelle de véhicules en plus de nos autres équipements spécialisés et, permet ainsi à notre SSI de répondre aux exigences de couverture en protection incendie», a signalé le directeur, Daniel Fortin.

Caserne désuète

Se disant «heureux» de l'acquisition du camion, le maire Patrick Mathieu a toutefois modéré son enthousiasme, compte tenu de l'état de la caserne.

«Cela fait vraiment bizarre de recevoir un autre équipement moderne d'aussi grande valeur dans une caserne désuète qui ne répond plus aux normes depuis plusieurs années, entre autres pour le bâtiment, en raison des dommages répétitifs causés par les inondations et pour l'espace trop restreint pour le déploiement des interventions», a déclaré l'élu par voie de communiqué de presse.

Cette question de conformité a d'ailleurs été soulevée lors de la récente consultation publique sur le futur Centre de services municipaux et communautaires (CSMC), qui comprendra entre autres la nouvelle caserne incendie.

«Les citoyens sont conscients que la caserne et l'hôtel de ville actuels sont en fin de vie utile et utilisés bien au-delà de leur capacité [...] Il est temps que Beauceville se dote d'infrastructures fonctionnelles et regroupées, non seulement pour les équipes municipales, mais aussi pour les services à la population.Vivement la concrétisation du CSMC», a lancé le maire.