Un succès rassembleur pour la Féerie sur glace

La Féerie sur glace, tenue ce samedi soir 29 novembre à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, a attiré un nombre impressionnant de participants venus célébrer le début de la saison des fêtes dans une ambiance chaleureuse et festive.

Petits et grands ont pu profiter gratuitement d’une soirée d’hiver magique et rassembleuse.

En début de soirée, les jeunes ont été invités à créer des boules de Noël contenant un souhait personnel, qui ont ensuite été accrochées sur le sapin à souhaits aménagé à l’extérieur. L’illumination du sapin s’est déroulé juste avant les feux d’artifice, créant un tableau féerique.

À l’extérieur, un bar festif offrait des surprises adaptées tant aux jeunes qu’aux adultes, tandis que des cônes de bonbons étaient distribués à tous les enfants. Chaque jeune a également reçu un cadeau remis par le Père Noël, au grand bonheur des familles.

L’événement proposait également une variété d’activités familiales, dont la présence très appréciée de la lutine de Noël, du Grinch et du Père Noël.

Les spectateurs ont pu admirer les splendides feux d’artifice signés Artificier Drouin, faire un tour de calèche, assister aux prestations d’une chorale de jeunes filles et rencontrer les pompiers venus présenter leur tout nouveau camion.

Les participants se sont régalés grâce au restaurant de l’aréna et au IGA Famille Jinchereau, qui ont servi hot-dogs et chocolat chaud, ainsi qu’aux Producteurs de lait de Chaudière-Appalaches, qui ont offert des crèmes glacées Coaticook au caramel.

L’activité de patinage libre animée par DJ Look, ainsi que les maquillages réalisés par Kabotine en fête, ont ajouté une touche supplémentaire de magie à la soirée.

La Ville de Beauceville tient à remercier chaleureusement la population, venue en grand nombre. La Féerie sur glace a su créer un moment inoubliable et partager l’esprit des fêtes avec toute la communauté.

Source: Caroline Pépin, responsable Vie communautaire