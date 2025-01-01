Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

La bibliothèque municipale du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges pourra bonifier sa collection de livres et autres documents, grâce à un soutien financier de 132 000 $, provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

C'est le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Très sollicitée par les citoyens de tous les âges, signalons que cette bibliothèque compte sur plus de 60 000 documents disponibles pour la population.

M. Poulin a rappelé que depuis 2019, plus de 875 000 $ ont été versés par Québec à la Ville de Saint-Georges, pour l’achat de livres de différentes catégories, notamment jeunesse, romans et biographies.

Le député précise avoir également rehaussé sa participation financière auprès des bibliothèques scolaires, municipales et dans les CPE des différentes municipalités de Beauce-Sud, et ce dans le but d’encourager la lecture. C’est le cas du club de lecture Crock-Livres qui s’adresse aux jeunes enfants de Saint-Georges.

En plus de valoriser le rôle des bibliothèques comme lieux citoyens gratuits, ce financement bénéficiera aussi à la chaîne du livre québécoise, puisque les bibliothèques ont l’obligation de s’approvisionner auprès des librairies agréées de leur région.

«En Beauce, nous pouvons compter sur un vaste réseau de bibliothèques. Que ce soit des bénévoles ou des employés, ils offrent des lieux de qualité avec de nombreux livres. Il est donc essentiel pour moi d’être un allié afin de favoriser la lecture pour tous, notamment de nos jeunes, et ce dans le but de favoriser la réussite scolaire. La culture se doit d’être accessible pour tous», a fait savoir Samuel Poulin.

Quant à la mairesse de Saint-Georges. Manon Bougie, elle signale que «la bibliothèque est bien plus qu’un simple lieu, c’est un endroit vivant, ouvert à tous, où l’on peut s’évader, apprendre et partager.»