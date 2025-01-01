Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Georges

Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

durée 17h00
3 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La bibliothèque municipale du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges pourra bonifier sa collection de livres et autres documents, grâce à un soutien financier de 132 000 $, provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec.

C'est le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la Jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, qui en a fait l'annonce aujourd'hui, par voie de communiqué de presse.

Très sollicitée par les citoyens de tous les âges, signalons que cette bibliothèque compte sur plus de 60 000 documents disponibles pour la population.

M. Poulin a rappelé que depuis 2019, plus de 875 000 $ ont été versés par Québec à la Ville de Saint-Georges, pour l’achat de livres de différentes catégories, notamment jeunesse, romans et biographies.

Le député précise avoir également rehaussé sa participation financière auprès des bibliothèques scolaires, municipales et dans les CPE des différentes municipalités de Beauce-Sud, et ce dans le but d’encourager la lecture. C’est le cas du club de lecture Crock-Livres qui s’adresse aux jeunes enfants de Saint-Georges.

En plus de valoriser le rôle des bibliothèques comme lieux citoyens gratuits, ce financement bénéficiera aussi à la chaîne du livre québécoise, puisque les bibliothèques ont l’obligation de s’approvisionner auprès des librairies agréées de leur région.

«En Beauce, nous pouvons compter sur un vaste réseau de bibliothèques. Que ce soit des bénévoles ou des employés, ils offrent des lieux de qualité avec de nombreux livres. Il est donc essentiel pour moi d’être un allié afin de favoriser la lecture pour tous, notamment de nos jeunes, et ce dans le but de favoriser la réussite scolaire. La culture se doit d’être accessible pour tous», a fait savoir Samuel Poulin.

Quant à la mairesse de Saint-Georges. Manon Bougie, elle signale que «la bibliothèque est bien plus qu’un simple lieu, c’est un endroit vivant, ouvert à tous, où l’on peut s’évader, apprendre et partager.»

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Publié hier à 16h15

Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville vient de prendre livraison de son tout nouveau camion autopompe. Le véhicule flambant neuf a été fabriqué par Camion Carl Thibault, de Pierreville, et acquis au coût 760 488 $. Il remplace un engin du même genre, datant de 2003. Il comprend une cabine de cinq passagers pour avoir une attaque ...

LIRE LA SUITE
Un succès rassembleur pour la Féerie sur glace

Publié hier à 15h00

Un succès rassembleur pour la Féerie sur glace

La Féerie sur glace, tenue ce samedi soir 29 novembre à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, a attiré un nombre impressionnant de participants venus célébrer le début de la saison des fêtes dans une ambiance chaleureuse et festive. Petits et grands ont pu profiter gratuitement d’une soirée d’hiver magique et rassembleuse.  En début de ...

LIRE LA SUITE
Olivier Dumais devient le nouveau préfet de la MRC Nouvelle-Beauce

Publié le 28 novembre 2025

Olivier Dumais devient le nouveau préfet de la MRC Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a élu, lors de sa plus récente séance du conseil, son nouveau préfet pour les deux prochaines années : Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon. Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges, agira quant à elle comme préfète suppléante. L’annonce, effectuée par la directrice générale de la MRC, Nancy Labbé, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge