Sainte-Marie recevra 17,3 M$ pour relocaliser son hôtel de ville

Le gouvernement du Québec a annoncé un appui financier de 17 314 547 $ à la Ville de Sainte-Marie pour relocaliser son hôtel de ville, actuellement situé en zone inondable. Le nouveau bâtiment, qui sera érigé au 905, route Saint-Martin, comprendra également une bibliothèque municipale.

Cette annonce a été faite ce jeudi 18 septembre par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault.

L’objectif est clair : protéger la population des impacts des inondations récurrentes dans ce secteur de la ville. « En relocalisant l’hôtel de ville hors de la zone inondable, on renforce la sécurité des citoyens tout en investissant dans des infrastructures modernes et adaptées aux besoins actuels », a déclaré la ministre Guilbault.

Pour le député Luc Provençal, cette décision est aussi une réponse aux enjeux climatiques croissants. « La Ville de Sainte-Marie est confrontée à des inondations répétées et je suis fier de nous voir en action pour y faire face. Le nouvel hôtel de ville répondra mieux aux besoins de Sainte-Marie et sera un lieu de travail sécuritaire pour le personnel. »

Une bibliothèque et des usages adaptés à la nouvelle réalité

Le nouveau complexe municipal intégrera aussi une bibliothèque « moderne et fonctionnelle », a précisé Jacques Boutin, directeur général de la Ville. Ce dernier voit dans ce projet une opportunité de développement durable. « Cet investissement majeur constitue une étape déterminante dans le développement durable de notre municipalité, tout en renforçant la résilience de notre milieu face aux inondations. »

Quant à l’actuel hôtel de ville, des travaux de protection pourraient être réalisés pour réduire sa vulnérabilité. Il ne pourra toutefois être réaffecté qu’à des usages jugés compatibles avec les risques d’inondation, conformément à l’engagement pris par la Ville.