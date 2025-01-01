Beauceville demande de réduire la consommation d'eau potable

La Ville de Beauceville a émis un avis ce matin, demandant aux citoyens de réduire au maximum leur consommation d'eau potable.

En effet, les autorités municipales précisent que les niveaux d'approvisionnement du précieux liquide sont très bas.

Parmi les mesures, il est strictement interdit de procéder à des arrosages ou de laver des véhicules.

La restriction est en vigueur pour une période indéterminée.