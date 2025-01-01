Nous joindre
Niveaux d'approvisionnement très bas

Beauceville demande de réduire la consommation d'eau potable

durée 12h15
19 septembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Beauceville a émis un avis ce matin, demandant aux citoyens de réduire au maximum leur consommation d'eau potable.

En effet, les autorités municipales précisent que les niveaux d'approvisionnement du précieux liquide sont très bas.

Parmi les mesures, il est strictement interdit de procéder à des arrosages ou de laver des véhicules.

La restriction est en vigueur pour une période indéterminée.

