De nouveaux terrains de pickleball et de basketball à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a officiellement inauguré, ce mardi 23 septembre, ses nouvelles installations sportives extérieures, incluant des terrains de pickleball et un terrain de basketball entièrement renouvelé.

Situées au 2925, 15e Avenue, ces infrastructures sont accessibles dès maintenant selon l’horaire habituel des sites extérieurs. Elles visent à élargir l’offre de loisirs pour la population, tout en favorisant l’activité physique et la vie communautaire.

« Nous sommes très heureux d’offrir à la population de nouveaux lieux de rencontre et de loisir qui favorisent à la fois la santé, l’activité physique et la vie communautaire », a souligné Claudia Dubois, directrice des loisirs, des sports et de la culture.

Le pickleball, un sport de raquette mêlant tennis, badminton et tennis de table, connaît un engouement croissant au Québec. Quant au basketball, les adeptes peuvent désormais profiter d’un espace plus convivial et sécuritaire.

La Municipalité a tenu à remercier la MRC des Etchemins et le gouvernement du Québec pour leur appui dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants, qui a rendu possible la concrétisation de ce projet.