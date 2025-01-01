Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Situées au 2925, 15e Avenue

De nouveaux terrains de pickleball et de basketball à Saint-Prosper

durée 09h00
24 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Municipalité de Saint-Prosper a officiellement inauguré, ce mardi 23 septembre, ses nouvelles installations sportives extérieures, incluant des terrains de pickleball et un terrain de basketball entièrement renouvelé.

Situées au 2925, 15e Avenue, ces infrastructures sont accessibles dès maintenant selon l’horaire habituel des sites extérieurs. Elles visent à élargir l’offre de loisirs pour la population, tout en favorisant l’activité physique et la vie communautaire.

« Nous sommes très heureux d’offrir à la population de nouveaux lieux de rencontre et de loisir qui favorisent à la fois la santé, l’activité physique et la vie communautaire », a souligné Claudia Dubois, directrice des loisirs, des sports et de la culture.

Le pickleball, un sport de raquette mêlant tennis, badminton et tennis de table, connaît un engouement croissant au Québec. Quant au basketball, les adeptes peuvent désormais profiter d’un espace plus convivial et sécuritaire.

La Municipalité a tenu à remercier la MRC des Etchemins et le gouvernement du Québec pour leur appui dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants, qui a rendu possible la concrétisation de ce projet.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

Publié à 12h00

Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

La MRC des Etchemins a procédé, ce mardi 23 septembre, à l’inauguration officielle de son Centre de traitement des boues de fosses septiques. Dans les faits, il s'agit d'importants travaux d'amélioration qui ont été menées aux installations existantes pour se conformer, notamment, aux normes environnementales, qui ont beaucoup changé avec le ...

LIRE LA SUITE
Piscines résidentielles: la ministre Guilbault prolonge la date butoir du nouveau règlement

Publié le 19 septembre 2025

Piscines résidentielles: la ministre Guilbault prolonge la date butoir du nouveau règlement

La ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbault, a annoncé son intention de reporter, pour une période d'au moins un an, l'obligation, pour les propriétaires de piscine, de se conformer au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Durant cette période, elle entend proposer des solutions pour faciliter l'application du ...

LIRE LA SUITE
Beauceville demande de réduire la consommation d'eau potable

Publié le 19 septembre 2025

Beauceville demande de réduire la consommation d'eau potable

La Ville de Beauceville a émis un avis ce matin, demandant aux citoyens de réduire au maximum leur consommation d'eau potable. En effet, les autorités municipales précisent que les niveaux d'approvisionnement du précieux liquide sont très bas. Parmi les mesures, il est strictement interdit de procéder à des arrosages ou de laver des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge