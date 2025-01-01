Lambton demande de réduire la consommation d'eau potable

La Municipalité de Lambton vient d'émettre un avis demandant la collaboration de ses résidents pour réduire la consommation d’eau potable.

La mesure est en vigueur en raison du manque de précipitations des dernières semaines, qui font en sorte que les réserves d’eau sont actuellement très basses.

Ainsi, il est strictement interdit d’arroser les pelouses. Les autorités invitent également à limiter au maximum l’utilisation extérieure de l’eau (lavage d’auto, etc.).

«Chaque geste compte pour préserver cette ressource essentielle. Merci de faire preuve de solidarité et de vigilance», peut-on lire sur la page Facebook de la localité.