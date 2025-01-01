Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

MRC des Etchemins

Lancement de cinq capsules vidéos sur le transport

durée 11h00
26 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Près de 70 personnes ont assisté au lancement des cinq nouvelles capsules vidéos informatives sur les services de transport disponibles sur le territoire de la MRC des Etchemins.

L'événement s'est déroulé le 19 septembre sur les terrains de l’école des Appalaches, à Sainte Justine.

Les participants ont eu l’occasion de découvrir l’ensemble des services de transport, de rencontrer les transporteurs et de profiter d’une foule d’activités gratuites: kiosques animés, jeux, dégustations  multiculturelles et bien plus encore. Ce moment d’échanges a également permis aux citoyens issus des 22  nationalités présentes sur le territoire d’en apprendre davantage sur le transport régional, tout en partageant leur expérience commune. 

Les vidéos permettent d’expliquer de façon accessible les différents services de transport offerts dans la région, notamment le transport adapté, collectif, interurbain et d’accompagnement. Elles visent également à  renforcer la place du français en mettant de l’avant des initiatives communautaires qui soutiennent  l’intégration des nouveaux arrivants.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ainsi que de la Fédération québécoise des municipalités, avec la collaboration avec du CISSS de Chaudière Appalaches, Communautés Enracinées, Transport Autonomie Beauce-Etchemins, Nouvel Essor, la  MRC de Bellechasse et le CJE Etchemins. 

Les capsules sont accessibles via sur le site internet de la MRC des Etchemins.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Lambton demande de réduire la consommation d'eau potable

Publié hier à 11h30

Lambton demande de réduire la consommation d'eau potable

La Municipalité de Lambton vient d'émettre un avis demandant la collaboration de ses résidents pour réduire la consommation d’eau potable. La mesure est en vigueur en raison du manque de précipitations des dernières semaines, qui font en sorte que les réserves d’eau sont actuellement très basses. Ainsi, il est strictement interdit d’arroser ...

LIRE LA SUITE
Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

Publié le 24 septembre 2025

Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

La MRC des Etchemins a procédé, ce mardi 23 septembre, à l’inauguration officielle de son Centre de traitement des boues de fosses septiques. Dans les faits, il s'agit d'importants travaux d'amélioration qui ont été menées aux installations existantes pour se conformer, notamment, aux normes environnementales, qui ont beaucoup changé avec le ...

LIRE LA SUITE
De nouveaux terrains de pickleball et de basketball à Saint-Prosper

Publié le 24 septembre 2025

De nouveaux terrains de pickleball et de basketball à Saint-Prosper

La Municipalité de Saint-Prosper a officiellement inauguré, ce mardi 23 septembre, ses nouvelles installations sportives extérieures, incluant des terrains de pickleball et un terrain de basketball entièrement renouvelé. Situées au 2925, 15e Avenue, ces infrastructures sont accessibles dès maintenant selon l’horaire habituel des sites extérieurs. ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge