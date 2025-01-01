Lancement de cinq capsules vidéos sur le transport

Près de 70 personnes ont assisté au lancement des cinq nouvelles capsules vidéos informatives sur les services de transport disponibles sur le territoire de la MRC des Etchemins.

L'événement s'est déroulé le 19 septembre sur les terrains de l’école des Appalaches, à Sainte Justine.

Les participants ont eu l’occasion de découvrir l’ensemble des services de transport, de rencontrer les transporteurs et de profiter d’une foule d’activités gratuites: kiosques animés, jeux, dégustations multiculturelles et bien plus encore. Ce moment d’échanges a également permis aux citoyens issus des 22 nationalités présentes sur le territoire d’en apprendre davantage sur le transport régional, tout en partageant leur expérience commune.

Les vidéos permettent d’expliquer de façon accessible les différents services de transport offerts dans la région, notamment le transport adapté, collectif, interurbain et d’accompagnement. Elles visent également à renforcer la place du français en mettant de l’avant des initiatives communautaires qui soutiennent l’intégration des nouveaux arrivants.

Ce projet a été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, ainsi que de la Fédération québécoise des municipalités, avec la collaboration avec du CISSS de Chaudière Appalaches, Communautés Enracinées, Transport Autonomie Beauce-Etchemins, Nouvel Essor, la MRC de Bellechasse et le CJE Etchemins.

Les capsules sont accessibles via sur le site internet de la MRC des Etchemins.