Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

MRC des Etchemins

Lancement de deux guides pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

durée 12h00
30 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC des Etchemins vient de lancer deux guides visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur son territoire.

Le premier, intitulé Bienvenue à la maison, a été conçu pour accompagner toute personne récemment arrivée dans Les Etchemins, ainsi que les intervenants du milieu, en mettant à leur disposition des ressources et des informations essentielles sur les services offerts dans la région. Les 152 pages du document sont séparées par thématique afin de couvrir les principaux aspects de la vie quotidienne et de l’intégration, allant du  logement, de l’emploi jusqu’à la culture, la santé et les services essentiels.

Il est le fruit d’une collaboration entre la MRC des Etchemins, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de  l’Intégration, le Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins et le Centre intégré de santé et de services sociaux  de Chaudière-Appalaches.

Ce guide sera disponible en version papier et distribué par différents organismes du territoire. Il pourra également être consulté en ligne, soit dans sa version intégrale en PDF, soit en fascicules thématiques, sur le site web de la MRC.

Le second fascicule est le Guide des meilleures pratiques en intervention en contexte interculturel. Comme son nom l'indique, il présente les bases de  l’accompagnement interculturel et met l’accent sur un accueil humain. Ce document a été conçu pour accompagner les partenaires et intervenants du milieu en leur offrant des ressources et des informations  essentielles sur les services disponibles dans la région. Il s’adresse aux cadres, gestionnaires et employés des  municipalités, des organismes ainsi que les entreprises.

Ce guide sera présenté et distribué aux organismes et aux municipalités, et il sera également accessible sur le site Internet de la MRC des Etchemins.

Ce projet a également été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de  la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Lancement de cinq capsules vidéos sur le transport

Publié le 26 septembre 2025

Lancement de cinq capsules vidéos sur le transport

Près de 70 personnes ont assisté au lancement des cinq nouvelles capsules vidéos informatives sur les services de transport disponibles sur le territoire de la MRC des Etchemins. L'événement s'est déroulé le 19 septembre sur les terrains de l’école des Appalaches, à Sainte Justine. Les participants ont eu l’occasion de découvrir l’ensemble des ...

LIRE LA SUITE
Lambton demande de réduire la consommation d'eau potable

Publié le 25 septembre 2025

Lambton demande de réduire la consommation d'eau potable

La Municipalité de Lambton vient d'émettre un avis demandant la collaboration de ses résidents pour réduire la consommation d’eau potable. La mesure est en vigueur en raison du manque de précipitations des dernières semaines, qui font en sorte que les réserves d’eau sont actuellement très basses. Ainsi, il est strictement interdit d’arroser ...

LIRE LA SUITE
Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

Publié le 24 septembre 2025

Inauguration du Centre de traitement des boues de fosses septiques

La MRC des Etchemins a procédé, ce mardi 23 septembre, à l’inauguration officielle de son Centre de traitement des boues de fosses septiques. Dans les faits, il s'agit d'importants travaux d'amélioration qui ont été menées aux installations existantes pour se conformer, notamment, aux normes environnementales, qui ont beaucoup changé avec le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge