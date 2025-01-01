Lancement de deux guides pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

La MRC des Etchemins vient de lancer deux guides visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur son territoire.

Le premier, intitulé Bienvenue à la maison, a été conçu pour accompagner toute personne récemment arrivée dans Les Etchemins, ainsi que les intervenants du milieu, en mettant à leur disposition des ressources et des informations essentielles sur les services offerts dans la région. Les 152 pages du document sont séparées par thématique afin de couvrir les principaux aspects de la vie quotidienne et de l’intégration, allant du logement, de l’emploi jusqu’à la culture, la santé et les services essentiels.

Il est le fruit d’une collaboration entre la MRC des Etchemins, le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, le Carrefour jeunesse-emploi des Etchemins et le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches.

Ce guide sera disponible en version papier et distribué par différents organismes du territoire. Il pourra également être consulté en ligne, soit dans sa version intégrale en PDF, soit en fascicules thématiques, sur le site web de la MRC.

Le second fascicule est le Guide des meilleures pratiques en intervention en contexte interculturel. Comme son nom l'indique, il présente les bases de l’accompagnement interculturel et met l’accent sur un accueil humain. Ce document a été conçu pour accompagner les partenaires et intervenants du milieu en leur offrant des ressources et des informations essentielles sur les services disponibles dans la région. Il s’adresse aux cadres, gestionnaires et employés des municipalités, des organismes ainsi que les entreprises.

Ce guide sera présenté et distribué aux organismes et aux municipalités, et il sera également accessible sur le site Internet de la MRC des Etchemins.

Ce projet a également été rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration dans le cadre du Programme d'appui aux collectivités.