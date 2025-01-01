Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Ce jeudi 2 octobre, l’émotion était palpable à l’hôtel de ville de Saint-Georges. La dernière séance du conseil municipal en présence du maire Claude Morin a marqué la fin d’une époque, alors que l’élu quitte ses fonctions après 12 années à la tête de la Municipalité.

Deux autres élus, Renaud Fortier (district 8) et Serge Thomassin (district 1), ont également salué leur dernier tour de table avant les élections du 2 novembre.

Au terme de la réunion, les membres du conseil et les employés municipaux avaient préparé une surprise touchante à Claude Morin : un message vidéo de son épouse, actuellement en France, qui a ému l’assemblée et le principal intéressé.

« Les enfants et moi, on est très fiers de toi. On te félicite pour tout ce que tu as accompli. […] Avec toute ton équipe de conseillers et aussi toute l’équipe travaillant à l’hôtel de ville, tu as réalisé beaucoup pour Saint-Georges », a-t-elle exprimé avec émotion, tout en glissant, sur le ton de la plaisanterie : « En janvier-février, il y aura les élections municipales en France… mais s’il te plaît, ne fais pas comme la dernière fois et ne me dis pas que tu te présentes là-bas aussi ! »

Un hommage appuyé par la directrice générale

Avant que le maire ne prenne la parole, la directrice générale Karine Veilleux lui a rendu hommage au nom de tous les employés de la Ville :

« Claude Morin termine un parcours marqué par l’énergie, la franchise et la passion. […] Son mandat a laissé une empreinte durable non seulement par ses réalisations, mais aussi par son style direct, son humour et son cœur tourné vers les citoyens. »

Parmi les projets soulignés, elle a mentionné la nouvelle caserne d’incendie, le complexe multisport, la sélection de Saint-Georges comme hôte des Jeux du Québec 2027, et bien d’autres initiatives structurantes qui ont transformé la ville au fil des ans.

Une déclaration remplie de reconnaissance

Prenant la parole à son tour, Claude Morin a exprimé sa profonde gratitude envers ses collègues, les employés municipaux et les citoyens. « Quand je regarde en arrière sur ces 12 dernières années, je ne peux qu’éprouver un immense sentiment de gratitude », a-t-il lancé d’entrée de jeu.

Il a rappelé l’esprit d’équipe qui a marqué son mandat. « Au-delà des résultats, je retiens surtout l’esprit qui nous a animé. La solidarité dans les moments difficiles, la complicité quand ça allait bien, toujours dans le respect et la confiance. »

Claude Morin a aussi pris le temps de remercier plusieurs collaborateurs de longue date, comme sa fidèle adjointe, Lisa Gagné, le responsable des communications Richard Poulin, l'ancien directeur général Claude Poulin, mais aussi les conseillers municipaux et les membres de l’administration. Il est revenu avec humour et émotion sur plusieurs souvenirs marquants, dont la création du poste de la Sûreté du Québec à Saint-Georges, le complexe aquatique, la cour municipale, ou encore la station d’épuration. « Tapez-vous dans le dos. C’est grâce à vous tous », a-t-il dit aux employés.

Élu pour la première fois en 2013, Claude Morin a toujours dit avoir trouvé sa place au municipal après un passage plus mitigé sur la scène provinciale. Il a raconté avec tendresse comment sa fille l’a incité à retourner à l’action après sa retraite :

« Elle m’a dit : “Qu’est-ce que je réponds à mes amis quand ils me demandent ce que fait mon père ?” […] C’est là que j’ai compris que je voulais encore contribuer. »

Il a enfin lancé un appel à la relève politique locale. « N’oubliez jamais, si vous êtes réélus, de toujours garder un code d’éthique très élevé, une déontologie rigoureuse, et de toujours penser au citoyen dans chacune de vos décisions. »

Claude Morin prendra prochainement la direction de la France où il rejoindra sa famille pendant plusieurs mois afin de s'accorder une vraie pause après la fin de son mandat.