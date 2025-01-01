Sainte-Marie entreprend la Phase 1 de son expansion urbaine

La Ville de Sainte-Marie a procédé, ce mercredi 8 octobre, à la pelletée de terre officielle marquant le début de la Phase 1 des travaux de développement du futur périmètre urbain, situé à l'Est de l'Autoroute 73.

C'est le maire sortant, Gaétan Vachon, qui a présidé à la cérémonie, accompagné des élus municipaux, de l’équipe municipale, des promoteurs de Développement Terravision, ainsi que des représentants de l’entrepreneur général Lafontaine.

Cette première phase prévoit le prolongement des services municipaux depuis la route Saint-Martin pour desservir le futur boulevard urbain, incluant une avenue et des rues projetées. Les travaux comprennent également la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable et d’un bassin de rétention des eaux pluviales à retenue permanente. «Cet espace sera soigneusement aménagé afin de s’harmoniser au paysage environnant, intégrant un sentier piétonnier ainsi qu’un belvédère offrant une vue attrayante du site», signale l'administration mariveraine.

Aussi, afin de favoriser le transport actif, le trottoir et la piste multifonctionnelle de la route Saint-Martin (également utilisés par les véhicules hors route) seront prolongés jusqu’au futur quartier, passant sous les viaducs de l’autoroute 73. Le boulevard urbain offrira une piste cyclable enclavée, un trottoir adjacent et une piste cyclable du côté ouest, tout en rendant disponibles de nouveaux terrains pour des usages commerciaux ou mixtes (commercial au rez-de-chaussée, résidentiel à l’étage).

Quant à elle, l’avenue sera destinée à un usage multilogement. Les nouvelles rues permettront le développement de terrains pour maisons unifamiliales, jumelés, maisons en rangée et immeubles à logements multiples.

«La pelletée de terre d’aujourd’hui symbolise l’aboutissement de plusieurs années de travail, une réussite dont nous sommes très fiers, a déclaré le maire Vachon. Ce projet d’envergure marque une étape déterminante dans le développement urbain de notre ville. Il offrira des infrastructures modernes tout en favorisant un mode de vie actif et durable pour l’ensemble des citoyens.»

Rappelons que les efforts d'agrandissement du périmètre urbain ont été déployés suite aux démolitions de près de 400 bâtiments au centre-ville, dans la foulée des inondations catastrophiques de 2019.

Les travaux de la Phase 1 se poursuivront jusqu’à l’automne 2026.