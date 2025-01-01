Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

À l'Est de l'Autoroute 73

Sainte-Marie entreprend la Phase 1 de son expansion urbaine

durée 10h15
9 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La Ville de Sainte-Marie a procédé, ce mercredi 8 octobre, à la pelletée de terre officielle marquant le début de la Phase 1 des travaux de développement du futur périmètre urbain, situé à l'Est de l'Autoroute 73.

C'est le maire sortant, Gaétan Vachon, qui a présidé à la cérémonie, accompagné des élus municipaux, de l’équipe municipale, des promoteurs de Développement Terravision, ainsi que des représentants de l’entrepreneur général Lafontaine.

Cette première phase prévoit le prolongement des services municipaux depuis la route Saint-Martin pour desservir le futur boulevard urbain, incluant une avenue et des rues projetées. Les travaux comprennent également la construction d’un nouveau réservoir d’eau potable et d’un bassin de rétention des eaux pluviales à retenue permanente. «Cet espace sera soigneusement aménagé afin de s’harmoniser au paysage environnant, intégrant un sentier piétonnier ainsi qu’un belvédère offrant une vue attrayante du site», signale l'administration mariveraine.

Aussi, afin de favoriser le transport actif, le trottoir et la piste multifonctionnelle de la route Saint-Martin (également utilisés par les véhicules hors route) seront prolongés jusqu’au futur quartier, passant sous les viaducs de l’autoroute 73. Le boulevard urbain offrira une piste cyclable enclavée, un trottoir adjacent et une piste cyclable du côté ouest, tout en rendant disponibles de nouveaux terrains pour des usages commerciaux ou mixtes (commercial au rez-de-chaussée, résidentiel à l’étage).

Quant à elle, l’avenue sera destinée à un usage multilogement. Les nouvelles rues permettront le développement de terrains pour maisons unifamiliales, jumelés, maisons en rangée et immeubles à logements multiples.

«La pelletée de terre d’aujourd’hui symbolise l’aboutissement de plusieurs années de travail, une réussite dont nous sommes très fiers,  a déclaré le maire Vachon. Ce projet d’envergure marque une étape déterminante dans le développement urbain de notre ville. Il offrira des infrastructures modernes tout en favorisant un mode de vie actif et durable pour l’ensemble des citoyens.»

Rappelons que les efforts d'agrandissement du périmètre urbain ont été déployés suite aux démolitions de près de 400 bâtiments au centre-ville, dans la foulée des inondations catastrophiques de 2019.

Les travaux de la Phase 1 se poursuivront jusqu’à l’automne 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Centre de tri et de traitement de la matière organique: le projet ajusté et reconfirmé

Publié le 7 octobre 2025

Centre de tri et de traitement de la matière organique: le projet ajusté et reconfirmé

Le projet commun de construction de centres de tri et de traitement de la matière organique, sur les territoires de Bellechasse et de La Nouvelle-Beauce, va toujours de l'avant mais avec certains ajustements. C'est la décision qui a été rendue par les deux MRC respectives, en séances extraordinaires tenues le 2 octobre. Les deux ...

LIRE LA SUITE
Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Publié le 3 octobre 2025

Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Ce jeudi 2 octobre, l’émotion était palpable à l’hôtel de ville de Saint-Georges. La dernière séance du conseil municipal en présence du maire Claude Morin a marqué la fin d’une époque, alors que l’élu quitte ses fonctions après 12 années à la tête de la Municipalité. Deux autres élus, Renaud Fortier (district 8) et Serge Thomassin (district 1), ...

LIRE LA SUITE
Lancement de deux guides pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

Publié le 30 septembre 2025

Lancement de deux guides pour soutenir l’intégration des nouveaux arrivants

La MRC des Etchemins vient de lancer deux guides visant à favoriser l’intégration des nouveaux arrivants sur son territoire. Le premier, intitulé Bienvenue à la maison, a été conçu pour accompagner toute personne récemment arrivée dans Les Etchemins, ainsi que les intervenants du milieu, en mettant à leur disposition des ressources et des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge