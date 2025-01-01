La MRC des Etchemins adopte son cadre de vitalisation du territoire

La MRC des Etchemins s'est dotée d'un outil important de développement avec l’adoption de son cadre d’intervention 2025-2029, pour la vitalisation de son territoire.

Le plan a été entériné par le conseil des maires, à la séance du mercredi 8 octobre.

Le cadre d’intervention pour le Fonds régions et ruralité (FRR) est un document de planification des priorités, des actions et des modalités d’attribution des argents de ce fonds visant à soutenir le développement local et régional du territoire. Les MRC doivent en faire la rédaction avec le soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) afin de bénéficier des enveloppes financières qui leur sont attribuées via l’entente triennale 2025-2029.

La MRC des Etchemins a dû réviser ses divers plans d’actions et ses enjeux territoriaux pour l’élaboration de ce document. La planification stratégique 2023-2027 et son plan d’actions ont été précieux pour la rédaction du cadre d’intervention. Celui-ci devait entre autres contenir la vision territoriale de la MRC, ses domaines d’intervention, ses diverses politiques de soutien aux projets, les modalités d’attribution des sommes, les projets admissibles, etc.

Avec cette adoption, la MRC pourra aller de l'avant et procéder à une présentation à la population et aux appels à projets une fois que l’entente sera signée avec le MAMH.

Réseau Accès PME

La MRC signe le renouvellement de la convention Réseau Accès PME pour l’année 2025-2026. Ce fonds, distribué aux MRC et aux organismes délégataires, permet de déployer des ressources pour soutenir les entrepreneurs en leur fournissant un accès unique aux services, au financement et un accompagnement spécialisé pour l’aide au démarrage, au développement et à la consolidation des entreprises etcheminoises.

Ce financement de 215 000$ est essentiel pour le département du développement économique de la MRC des Etchemins et permet le maintien de deux postes de conseillers en développement économique.

Embauches

La MRC a aussi procédé à la création d’un nouveau poste de chargé de projets, souhaitant poursuivre ses efforts en matière de développement local et régional. C'est Ghislain Charest, qui occupera la fonction à temps plein, pour une durée de trois ans, à compter du 20 octobre.

Enfin, l'organisme municipal vient d'embaucher Andy Kirouac, à titre de technicien en prévention des incendies.