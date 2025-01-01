Nous joindre
Saint-Georges: 12,8 M$ de permis de construction émis en septembre

11 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges a donné son approbation à 156 permis de construction et rénovation,  au cours du mois de septembre, pour une valeur de 12 816 541 $. Ces travaux permettront notamment l’addition de 30 unités de logement. 

Ainsi, après les neuf premiers mois de 2025, le Service de l’urbanisme a donné son aval à des travaux pour une valeur de 124 786 782 $, soit 600 000 $ de moins que la période correspondante en 2024.

Des travaux autorisés pour l’année en cours permettront l’ajout de 273 unités de logement, soit 51 de plus que l’an dernier. 

Depuis le début de l’année, on note une hausse des investissements de l’ordre de 7,6 M$ dans le secteur multifamilial, de 5,9 M$ dans le domaine industriel, et de 3,6 M$ pour les maisons unifamiliales.

On constate toutefois une baisse des investissements de 12,2 M$ au niveau institutionnel, et de 4,5 M$ pour les bâtiments agricoles.

