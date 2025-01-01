Denis Veilleux veut mettre son expérience au service de Saint-Georges

Alors que les électeurs du district 5 de Saint-Georges s’apprêtaient à choisir leur nouveau représentant au conseil municipal le 2 novembre, un désistement est venu changer la donne : le candidat opposé à Denis Veilleux s’est retiré, permettant ainsi à ce dernier d’être élu par acclamation. EnBeauce.com a rencontré le nouveau conseiller afin d'en savoir plus sur cette nouvelle implication.

Impliqué de longue date dans sa communauté, Denis Veilleux voit dans ce nouveau rôle une continuité naturelle de son engagement.

« J’ai été président du Conseil économique de Beauce, j’ai piloté la fusion avec le CLD de Beauce-Sartigan, un enjeu dont on parlait depuis 20 ans », rappelle-t-il. Une implication bénévole intense, à laquelle il avait mis une pause depuis quelques années, mais qu’il était prêt à reprendre. « C’est vraiment de donner au suivant, puis de contribuer. Quand on a du succès en affaires, on doit le redonner à la société. »

Une vision économique et une gestion rigoureuse

Ingénieur de formation, titulaire d’une maîtrise en administration et enseignant à l’Université Laval, Denis Veilleux est aussi à la tête d’une entreprise de consultation spécialisée en stratégie de croissance et en restructuration. Cette expérience, il souhaite la mettre à profit pour la ville.

« Pour moi, la vision économique, la saine gestion et des niveaux de taxation raisonnables sont des priorités. Il faut une gouvernance claire, que chacun assume ses responsabilités, comme on l’a fait au Conseil économique de Beauce. »

Un enracinement local, une volonté de bâtir

Résident du district depuis 15 ans, il affirme bien connaître le secteur, même s’il reconnaît devoir encore identifier les priorités concrètes de ses citoyens. « C’est un district en croissance, bien développé. Je trouve que la ville a fait un excellent travail d’urbanisme. Les parcs, les pistes cyclables, la qualité de vie : c’est bien pensé et bien exécuté. »

Sans prendre position dans la course à la mairie, il exprime sa volonté de continuer sur la lancée actuelle de la Ville. « Il faut poursuivre le bon travail réalisé au niveau économique, communautaire, culturel et environnemental. »

Approché à plusieurs reprises par des partis politiques (CAQ, Libéraux et Conservateurs) — tant au provincial qu’au fédéral — Denis Veilleux a toujours préféré rester ancré dans sa région. « On peut faire une vraie différence ici. Conseiller municipal, c’est peut-être plus concret que député à Québec ou Ottawa. ». Ce choix fait aussi écho à une tradition familiale. Son père, aujourd’hui âgé de 85 ans, a lui aussi été conseiller municipal

Avec cette entrée au conseil municipal, Denis Veilleux entend mettre son expertise et son esprit rassembleur au service de la collectivité. « Il faut bâtir une région comme du monde, avec une vision claire, portée par des projets bien faits. », conclut-il en reprenant les mots prononcés par Marc Dutil lors d'une conférence sur la région.