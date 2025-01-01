Nous joindre
Elle succède à Isabelle Perron

Vallée-Jonction: Émilie Marcoux-Mathieu devient directrice générale et greffière-trésorière

durée 16h15
15 octobre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Émilie Marcoux-Mathieu occupe désormais le titre de directrice générale et greffière-trésorière à la municipalité de Vallée-Jonction.

Elle succède ainsi à Isabelle Perron, qui demeure toujours au sein de l’organisation municipale en tant que directrice générale adjointe.  De par son  parcours  professionnel, madame Marcoux-Mathieu apportera  une complémentarité dans le traitement des divers dossiers qu’elle travaillera conjointement avec madame Perron.

Naviguant dans le milieu municipal depuis six ans, Émilie Marcoux-Mathieu possède une expérience de travail impressionnante. Fraîchement arrivée de la Municipalité de Val-Alain, où elle a occupé des fonctions similaires pendant plus de deux ans, elle a débuté sa carrière municipale en tant que directrice des communications, des loisirs et des relations avec le milieu à la Municipalité d’Adstock. La nouvelle directrice générale a également touché à la politique provinciale en représentant le député de Lotbinière-Frontenac à titre d’attachée politique pendant trois ans.

Son entrée à la Municipalité de Vallée-Jonction représente pour elle une belle continuité dans sa carrière. « Il s’agit d’une opportunité qui permettra de mettre à profit mon expertise afin de faire rayonner Vallée-Jonction à travers ces nombreuses réalisations. La modernisation de son image de marque véhicule déjà un sentiment rassembleur et d’appartenance à cette Municipalité qui a tant à offrir à ces citoyens tant sur le plan résidentiel, économique et récréotouristique. Je suis fière de pouvoir apporter ma couleur au sein de cette communauté! », a mentionné la nouvelle directrice générale et greffière-trésorière.

Émilie Marcoux-Mathieu fera progressivement son entrée à la Municipalité de Vallée-Jonction. Elle sera présente au bureau municipal à raison de deux jours par semaine pendant le mois d’octobre et prendra les rênes à temps plein à compter du 3 novembre prochain.

