Certificats de formation

Des diplômes remis à 82 pompiers de La Nouvelle-Beauce

16 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

C'est au Centre communautaire de Saint-Bernard qu’a eu lieu, le 14 octobre, la cérémonie officielle de remise de diplômes des pompiers, organisée par la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Cette cohorte regroupe 82 pompiers provenant de toutes les municipalités du territoire, Les diplômés ont reçu leurs certificats sur scène, pour chacune des formations complétées, en présence de leurs proches et de plusieurs élus de la région. Le directeur des opérations de l’École nationale des pompiers du Québec (ÉNPQ), Dany Audet, assistait aussi à l'événement.

Grâce à une entente entre l'ÉNPQ et la MRC de La Nouvelle-Beauce, le Service régional en prévention incendie peut offrir localement des formations répondant aux exigences gouvernementales en matière de qualification des pompiers.

Au total, 125 diplômes ont été remis, soulignant la réussite des programmes suivants: Pompier 1, Pompier 2, Désincarcération, Opérateur d’autopompe, Opérateur de véhicule d’élévation et Officier non urbain.

Le programme Pompier 1, d’une durée de 255 heures, est obligatoire pour exercer la profession dans les municipalités de moins de 25 000 habitants. Il permet d’acquérir les compétences de base pour combattre les incendies et intervenir en présence de matières dangereuses. Les nouveaux diplômés rejoignent ainsi leurs collègues déjà à l’emploi dans les services incendie municipaux à titre de pompiers à temps partiel.



 

