Une saison «effervescente» pour le tourisme des Etchemins

durée 12h00
21 octobre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Malgré un début d’été difficile en raison des intempéries, plusieurs entreprises etcheminoises ont battu des records d’achalandage au cours des derniers mois, faisant de 2025 une saison «effervescente» en matière de tourisme.

C'est du moins le bilan dressé par les responsables du dossier à la MRC des Etchemins,  lors d'une rencontre des intervenants du milieu, qui s'est déroulé à la Ferme Ricolanne le 9 octobre.

On est aussi revenu sur la toute première Virée Agro aux Etchemins, une activité d'agrotourisme présentée le 16 août dernier, qui a dépassé les attentes. Ainsi, la réponse du public a été tellement exceptionnelle que certaines des dix entreprises participantes ont vu leur clientèle tripler lors de cette journée. À l'évidence, la virée sera de retour l’an prochain, avec encore plus de découvertes, de saveurs et de surprises, ont promis les organisateurs.

Aussi, lors de la rencontre du bilan touristique, la MRC des Etchemins a procédé à l’élection de deux nouveaux membres pour siéger au sein du comité touristique. Il s'agit de Dany Boilard, de l’Érablière  JaD’or à Sainte-Justine, ainsi que Mégan Asselin, responsable des projets municipaux pour les municipalités de Sainte-Sabine, Saint-Magloire et Saint-Luc-de-Bellechasse, ainsi que du parcours des Sentiers des Etchemins. 

Enfin, les responsables de la MRC ont présenté Ève Côté, qui agira comme agente  de développement touristique, durant le congé de maternité d'Élisa Leblond-Fortin.

Nouvelle planification marketing  

La planification marketing 2025-2027 de Tourisme Etchemins est maintenant complétée. Ce plan, élaboré à la lumière des besoins et des enjeux exprimés par les entreprises touristiques de la région, établit  une vision claire sur trois ans. Il propose des pistes d’action visant à atteindre des objectifs destinés à soutenir les acteurs locaux et à favoriser le rayonnement de leurs activités.

La MRC tient à encourager un  développement touristique fidèle à l’identité des entreprises d’ici, tout en misant sur la pérennité des différents projets portés par celles-ci. La planification marketing 2025-2027 s’inscrit ainsi comme un levier  stratégique pour renforcer la vitalité et l’attractivité du territoire.

