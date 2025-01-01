Saint-Victor reçoit 7,8 M$ pour ses infrastructures d'eau

La Municipalité de Saint-Victor obtient une subvention de 7 770 060 $ pour le renouvellement de ses conduites d’eau et l’aménagement d’un nouveau puits municipal.

C'est la ministre des Affaires municipales du Québec, Geneviève Guilbault, et le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui en ont fait l'annonce aujourd'hui en conférence de presse.

Une partie du financement est accordée pour le renouvellement de conduites d’eau potable, d’eaux usées et pluviales sous les rues Fecteau, du Parc, des Écoliers, Marchand, Ambroise et Veilleux, ainsi que celles des collecteurs Est et Ouest de la municipalité.

Les sommes permettront également l’aménagement et le raccordement du nouveau puits de captage d’eau souterraine PE-4, la construction d’un nouveau bâtiment pour ce puits et la pose des conduites nécessaires pour le relier au réseau existant.

«Depuis quelques années déjà, l’approvisionnement en eau potable pour le village nous inquiétait. Grâce à ce soutien financier, Saint-Victor peut maintenant compter sur un puits supplémentaire, nous permettant d’être bien desservis et pour longtemps», a indiqué le maire Jonathan V. Bolduc, qui était présent lors de l'annonce.

Complexe municipal

L'annonce de la ministre ne s'est pas faite à Saint-Victor, mais plutôt à Sainte-Marie, où elle est venue constater l'évolution du chantier de construction du futur Complexe municipal, que l'on est en train d'ériger sur l’avenue de la Cité.

L'édifice de quatre étages regroupera tous les services administratifs de la municipalité, avec le 2e plancher consacré entièrement à la Bibliothèque Honorius-Provost. Le bâtiment s'élèvera sur un double stationnement souterrain, réservé à l'usage des employés municipaux. Situé hors de la zone inondable, sa localisation garantira la continuité des services municipaux en tout temps, même en cas de sinistre.

Le gouvernement du Québec finance 65% des coûts de construction, en vertu du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations (PRAFI). La subvention se chiffre à 17 314 547 $

C'est l'entrepreneur général Construction Pierre Blouin qui mène les travaux, pour un montant de 27 386 772 $.

L'ouverture officielle de l'édifice est prévue à l’automne 2027.

«Le nouveau complexe municipal représente un investissement structurant pour l’avenir. Cette initiative joue un rôle essentiel pour accroître la résilience de notre population face aux aléas climatiques, tout en soutenant un développement durable, dynamique et porteur pour l’ensemble de notre milieu», a signalé la mairesse de Sainte-Marie, Luce Lacroix, qui accompagnait la ministre Guilbault lors de sa visite.