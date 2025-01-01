Le talent joselois mis en valeur dans le calendrier municipal 2026

C'est mercredi, dans le cadre d'un vernissage à la Bibliothèque du Vieux Couvent, que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a dévoilé les photos qui illustrent le calendrier municipal 2026.

Les clichés ont été ont été sélectionnés, parmi les 200 reçus, dans le cadre du concours de la municipalité, auquel 22 personnes ont participé cette années.

Les photographes primés sont Danielle Robinson, Marjolaine Giguère, Doris Drouin, Kim Champagne, Anne Roy, France Carbonneau, Nathalie Fabre, Johanne Drouin, Marie-Michèle Roux, Mustapha Kabil et Adam Roy.

D'ailleurs, les citoyens de Saint-Joseph et des environs, sont invités à venir voter pour leur photo Coup de cœur jusqu’au 21 décembre, en venant les voir directement à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, où elles sont exposés. Le gagnant du tirage se méritera l’impression de la photo, et le/la photographe sélectionné(e) remportera un prix de 75 $ en achat joselois.

Concours photos 2026

La Ville a profité de l'occasion pour lancer son concours de photos 2026 pour le calendrier municipal 2027.

Les photographes en herbe, ou expérimentés, sont invités à soumettre une photo d’ambiance, d’art public, de nature, ou autre prise sur le territoire de la municipalité, qui pourrait illustrer l’un des douze 12 mois de l’année. Les photos doivent respecter certaines normes, dont le format requis. Pour en savoir plus, consultez tous les règlements du concours au www.vsjb.ca/citoyens/calendrier-municipal. Les personnes intéressées doivent faire parvenir le matériel d’ici le 11 septembre 2026, par courriel (info@vsjb.ca) en indiquant leur nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le titre de la ou des photos envoyées.