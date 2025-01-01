Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Saint-Joseph-de-Beauce

Le talent joselois mis en valeur dans le calendrier municipal 2026

durée 09h00
5 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est mercredi, dans le cadre d'un vernissage à la Bibliothèque du Vieux Couvent, que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a dévoilé les photos qui illustrent le calendrier municipal 2026.

Les clichés ont été ont été sélectionnés, parmi les 200 reçus, dans le cadre du concours de la municipalité, auquel 22 personnes ont participé cette années.

Les photographes primés sont Danielle Robinson, Marjolaine  Giguère, Doris Drouin, Kim Champagne, Anne Roy, France Carbonneau, Nathalie Fabre, Johanne  Drouin, Marie-Michèle Roux, Mustapha Kabil et Adam Roy. 

D'ailleurs, les citoyens de Saint-Joseph et des environs, sont invités à venir voter pour leur photo Coup de cœur jusqu’au 21 décembre, en venant les voir directement à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, où elles sont exposés. Le gagnant du tirage se méritera l’impression de la photo, et le/la photographe sélectionné(e) remportera un prix de 75 $ en achat joselois. 

Concours photos 2026 

La Ville a profité de l'occasion pour lancer son concours de photos 2026 pour le calendrier municipal 2027.

Les photographes en herbe, ou expérimentés, sont invités à soumettre une photo d’ambiance, d’art public, de nature, ou autre prise sur le territoire de la municipalité, qui pourrait illustrer l’un des douze 12 mois  de l’année.  Les photos doivent respecter certaines normes, dont le format  requis. Pour en savoir plus, consultez tous les règlements du concours au  www.vsjb.ca/citoyens/calendrier-municipal. Les personnes intéressées doivent faire parvenir le matériel d’ici le 11 septembre 2026, par  courriel (info@vsjb.ca) en indiquant leur nom, adresse et numéro de téléphone, ainsi que le titre de la ou des photos envoyées.

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

Publié le 3 décembre 2025

Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

La bibliothèque municipale du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges pourra bonifier sa collection de livres et autres documents, grâce à un soutien financier de 132 000 $, provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec. C'est le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Publié le 2 décembre 2025

Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville vient de prendre livraison de son tout nouveau camion autopompe. Le véhicule flambant neuf a été fabriqué par Camion Carl Thibault, de Pierreville, et acquis au coût 760 488 $. Il remplace un engin du même genre, datant de 2003. Il comprend une cabine de cinq passagers pour avoir une attaque ...

LIRE LA SUITE
Un succès rassembleur pour la Féerie sur glace

Publié le 2 décembre 2025

Un succès rassembleur pour la Féerie sur glace

La Féerie sur glace, tenue ce samedi soir 29 novembre à l’aréna EJM/René-Bernard de Beauceville, a attiré un nombre impressionnant de participants venus célébrer le début de la saison des fêtes dans une ambiance chaleureuse et festive. Petits et grands ont pu profiter gratuitement d’une soirée d’hiver magique et rassembleuse.  En début de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge