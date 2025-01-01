Nous joindre
Transaction avec Construxime

Saint-Philibert: le Domaine Champêtre accueillera prochainement des logements

23 octobre 2025
Par Léa Arnaud, Journaliste

La municipalité de Saint-Philibert a confirmé aujourd'hui la conclusion d’une transaction avec l’entreprise Construxime pour l’acquisition du Domaine Champêtre.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement résidentiel durable de son territoire. Réalisé en partenariat avec la municipalité, ce projet vise à répondre à la demande croissante de logements tout en préservant le caractère distinctif de la communauté.

« Ce projet s’inscrit parfaitement dans notre vision de développement harmonieux pour Saint-Philibert. Il permettra d’attirer de nouvelles familles tout en préservant le caractère paisible qui fait notre fierté », a déclaré François Morin, maire de Saint-Philibert.

Construxime procédera à l’aménagement d’une nouvelle rue comprenant dix terrains résidentiels, dont quatre destinés à des jumelés haut de gamme. Les travaux d’excavation seront confiés à Raymond Boucher & Fils Inc., une entreprise reconnue pour son expertise et la qualité de ses réalisations.

Le Domaine Champêtre sera conçu comme un secteur paisible et harmonieux, offrant des résidences de prestige. La municipalité, fidèle à son slogan « Quiétude au naturel », a déjà aménagé un parc public afin de favoriser la qualité de vie des futurs résidents.

Les travaux d’aménagement débuteront dès cet automne, avec pour objectif le démarrage des premières constructions au printemps 2026.

