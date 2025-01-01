Le barrage gonflable abaissé aujourd'hui

La Ville de Saint-Georges avise les riverains et les utilisateurs du plan d'eau de la rivière Chaudière, en amont du barrage gonflable, que celui-ci sera abaissé à compter d'aujourd'hui.

Comme chaque année, le barrage gonflable est déployé vers le 15 juin et abaissé à la fin du mois d'octobre, conformément aux règles du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.