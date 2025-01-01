Nous joindre
Rivière Chaudière à Saint-Georges

Le barrage gonflable abaissé aujourd'hui

durée 06h00
30 octobre 2025
Par Salle des nouvelles

La Ville de Saint-Georges avise les riverains et les  utilisateurs du plan d'eau de la rivière Chaudière, en amont du barrage gonflable, que celui-ci sera abaissé à compter d'aujourd'hui. 

Comme chaque année, le barrage gonflable est déployé vers le 15 juin et abaissé à la fin du  mois d'octobre, conformément aux règles du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre  les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une consultation publique sur le futur Centre de services municipaux et communautaires

Publié le 28 octobre 2025

Une consultation publique sur le futur Centre de services municipaux et communautaires

La Ville de Beauceville tiendra en novembre une rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires. Rappelons que c'est en juillet 2024 que le bâtiment industriel, situé au 662 de la 9ᵉ Avenue, a été acheté au coût de 3,5 M$, du manufacturier en tissage industriel ...

LIRE LA SUITE
Fin de contrat du directeur général: les termes resteront confidentiels

Publié le 23 octobre 2025

Fin de contrat du directeur général: les termes resteront confidentiels

Les dépenses encourues par la MRC Beauce-Centre, pour le règlement de départ du directeur général, Jacques Bussières, incluant les frais juridiques liés à l’entente, ne seront pas rendus publiques. L'accès à cette information a été refusé par l'organisme municipal, suite à la demande officielle effectuée par EnBeauce.com. Rappelons qu'à la ...

LIRE LA SUITE
Saint-Philibert: le Domaine Champêtre accueillera prochainement des logements

Publié le 23 octobre 2025

Saint-Philibert: le Domaine Champêtre accueillera prochainement des logements

La municipalité de Saint-Philibert a confirmé aujourd'hui la conclusion d’une transaction avec l’entreprise Construxime pour l’acquisition du Domaine Champêtre. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de développement résidentiel durable de son territoire. Réalisé en partenariat avec la municipalité, ce projet vise à répondre à la demande ...

LIRE LA SUITE
