Le développement d'une MRC repose sur l’échange et la collaboration — Le préfet Gaétan Vachon

«Le développement d'une MRC repose sur l’échange et la collaboration. Les décisions se construisent au fil de discussions franches entre nos 11 municipalités, toujours dans le respect et l’écoute. C’est cet esprit d’équipe qui fait la force de La Nouvelle-Beauce.»

C'est le dernier message livré par le préfet Gaétan Vachon, dans l'infolettre publié suite à la séance du conseil des maires du 21 octobre.

Il termine ainsi ses huit années à la tête de l'organisme paramunicipal et 12 ans comme maire de Sainte-Marie-de-Beauce.

«Grâce à cette belle collaboration, on a pu réaliser de belles choses au fil des ans, poursuit-il dans son message. Chaque projet, petit ou grand, a été porté par la même volonté: améliorer notre milieu de vie et soutenir les gens qui y habitent. C’est ça, pour moi, la vraie réussite de ces huit années.»

Parmi les grandes réalisations de son mandat, il faut souligner la construction d'un siège social flambant neuf pour la MRC, passage obligé pour sortir les installations administratives de la zone inondable, à la suite de la débâcle dévastatrice de 2019.

«Je termine donc ce mandat avec une grande confiance pour la suite. Avec l’arrivée de nouveaux élus et la même volonté de travailler ensemble, la MRC pourra continuer de bâtir un territoire dynamique, solidaire et durable, où il fait bon vivre et s’impliquer», a conclu Gaétan Vachon, qui entame sa retraite politique à 65 ans.

Soutien de 30 000 $ à la CCINB

La MRC de La Nouvelle-Beauce accorde une aide financière de 30 000 $ à la Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) pour l’année 2026. Cet appui vise à soutenir le travail de la Chambre dans la vitalité économique et entrepreneuriale de la région.

La CCINB représente les entreprises d’ici, fait entendre leurs préoccupations auprès des élus et réalise divers projets concrets pour les appuyer. En collaboration avec Développement économique Nouvelle-Beauce (DENB), elle contribue notamment à la Toile entrepreneuriale, un réseau d’accompagnement pour les nouveaux entrepreneurs. La Chambre propose aussi des activités destinées aux jeunes professionnels et des occasions de réseautage qui favorisent les échanges et les partenariats.

Plus de 200 sièges de bébé détournés de l'enfouissement

Depuis juin 2024, les écocentres régionaux de La Nouvelle-Beauce acceptent les sièges d'auto pour enfants expirés. Résultat : plus de 200 sièges ont déjà été recyclés plutôt qu'enfouis depuis la mise en place des points de dépôt sur le territoire

Une fois collectés, ces sièges sont démontés et transformés en nouveaux produits, tels que des bancs de parc.

Vous avez un siège de bébé expiré? Déposez-le gratuitement à l'un de deux écocentres régionaux, soit celui de Sainte-Marie (1690, boulevard Vachon-Nord) ou de Frampton (10 route Boulet). Ce service est gratuit pour les résidents de La Nouvelle-Beauce, sauf pour la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, qui est desservie par la Ville de Lévis.