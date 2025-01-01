La Ville de Saint-Georges adopte son budget 2026

Le conseil municipal de Ville Saint-Georges a adopté le Budget 2026 ainsi que le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2026-2027-2028 lors de la séance extraordinaire tenue lundi soir.

Avec des dépenses 67 122 953 $, soit une hausse de 2,5% par rapport à l'an passé, la ville estime avoir établi un budget cohérent. Notons que l’indice des prix à la consommation (IPC) s’établit actuellement à 3,3 %.

« Je tiens à remercier les membres du conseil qui ont su mettre le temps et la rigueur nécessaires pour faire de cet exercice un processus transparent et constructif, permettant d’établir des priorités claires et de respecter notre capacité financière », a mentionné la mairesse Manon Bougie. « Bien-sûr il a fallu faire des choix, comme toujours. »

Quant au rôle d’évaluation, il augmentera de 2,06 % en 2026 pour atteindre une valeur de 4,7 milliards de dollars. « La hausse constante de notre valeur foncière est le reflet d’un marché immobilier dynamique et d’une économie en bonne santé », a précisé la ville.

Compte de taxes

Pour son premier budget, la nouvelle mairesse a tenu à rester en dessous de l'inflation. Ainsi, l’augmentation du compte de taxes est à 2,75 %, soit en deçà du taux d’inflation actuel de 3,3 %. Concrètement, pour une résidence moyenne desservie et évaluée à 275 925 $, cela représente une hausse de 73 $. Nous croyons qu’il s’agit d’un ajustement équilibré qui permet de soutenir le développement de notre ville tout en respectant la réalité économique des familles.

Les dates d'échéances sont:

- 1er versement: fin février (date à venir),

- 2e versement: 15 mai 2026,

- 3e versement: 15 juillet 2026,

- 4e versement: 15 septembre 2026.

Plan triennal d’immobilisations (PTI)

Le PTI 2026-2027-2028 prévoit des investissements de 86 743 172 $, dont 38 661 139 $ en 2026.

Les principaux projets pour 2026 sont :

- Prolongements de promoteurs :

-Promoteurs: 10 000 000$,

-Ville: 2 000 000$,

- Prolongement du parc industriel de l’ouest: 2 916 000$,

- Construction et réfection des terrains de volleyball de plage: 1 185 000$,

- Construction d’une piste de BMX: 1 794 000$,

- Amélioration du réseau routier: 7 543 000$,

- Réfection réseaux d’aqueduc et d’égout: 5 765 000$,

- Réfection des escaliers et des structures au parc des Sept-Chutes: 1 825 000$,

- Resurfaçage du tablier principal et des voies d’accès – Aéroport: 726 000$,

- Amélioration des parcs, équipements culturels et sportifs: 1 767 000$,

- Véhicules, équipements et réfection de bâtiments: 3 140 000$.

« Les membres du conseil municipal et moi sommes fiers de vous présenter un Budget 2026 responsable et tourné vers l’avenir. Nous avons réussi à maintenir un compte de taxes sous l’inflation tout en offrant des services de qualité à notre population. Chaque dollar compte et notre priorité est de gérer avec rigueur et de faire de notre ville un milieu de vie attractif et abordable », de déclarer Manon Bougie.

Le document synthèse du budget est en ligne sur le site internet de Ville de Saint-Georges.