Taxes foncières à Beauceville: un compte plus élevé de 3,8%

À Beauceville en 2026, le taux de taxes résidentielles augmentera de 3,8% en secteur urbain, et de 3,3% en territoire rural, pour une résidence moyenne évaluée à 245 072 $.

Ce sont les termes du budget adopté hier soir par les élus du conseil municipal en séance extraordinaire.

En chiffres réels, la facture sera de 3 193 $ pour le secteur urbain (+ 118 $ par rapport à 2025); elle atteindra 2 493 $ en zone rurale (+ 80 $), toujours basé sur le prix de résidence moyenne.

Le nouveau rôle d'évaluation foncière entre en vigueur dès le 1er janvier et la hausse atteint presque les 32% par rapport à 2025. L'assiette de taxation se chiffre maintenant à un peu plus d'un milliard de $, ce qui fait en sorte que le prix moyen d'une maison s'est accru de 29,5%.

Pour atténuer l'impact sur le compte de taxes, a expliqué le directeur général, Serge Vallée, la Ville de Beauceville a abaissé tous les taux du 100 $ d'évaluation, tant au chapitre résidentiel (0.6588 $), commercial (1.4763 $), industriel (1.5208 $), que pour les terrains vagues desservis (1.6923 $).

Le budget d'opération total adopté hier atteint 16 638 651 $, soit 6,4 % de plus que l'année passé, ou, en chiffres réels, 998 599 $.

Les taxes foncières et autres représentent encore la majeure partie des revenus, soit 75.4% des recettes prévues, pour un montant 12 545 621 $. Les services rendus, comme les heures de location de l'aréna («qui roule à plein régime», a dit M. Vallée) génèrent aussi de bonnes entrées d'argent, à raison de 1,67 M$ (+ 153 000 $).

Quant aux dépenses, les plus importantes sont la masse salariales (5,067 M $), le service de la dette (2,7 M $), le contrat d'enlèvement de la neige (1,5 M $), le versement de la quote-part à la MRC Beauce-Centre (1,4 M $) et celle à la Sûreté du Québec (850 000 $).

Au chapitre du plan triennal d'immobilisations, on prévoit des investissements de 6,9 M$ en 2026, 17,5 M$ en 2027, et 13,8 M $ pour la troisième année.

La grosse part du gâteau ira pour le Centre de services municipaux et communautaires, avec des investissements sur trois ans de 17 M $.

Ce plan triennal prévoit également des travaux de réfection pour la route Fraser (qui devaient avoir lieu en 2025 mais qui ont été reportés en raison du gel des subventions), les rangs Saint-Joseph et de la Chapelle, les 46e, 105e, 125e et 132e rues, entre autres; l'achat de matériel roulant (souffleur à neige, niveleuse, camion 10 roues, resurfaçeuse à glace); le stationnement du parrc des Rapides-du-Diable; et aussi, la construction des terrains de tennis et de pickleball, qui doivent se faire cet été, car le financement gouvernemental (491 026 $) est déjà confirmé.

« Je suis content de voir une augmentation de la richesse collective et individuelle, a commenté le maire Patrick Mathieu. Maintenant, on se doit aussi d'investir (dans les infrastructures). On a pas le choix aujourd'hui. On a été longtemps qu'on repoussait, que l'on pelletait par en avant. Avec ce budget, on a pas de coupures de services. Juste ça, c'est tout un défi alors que tout augmente partout. Et bien sûr, dans tous les projets qu'on va mener, c'est le CSMC qui va être la priorité.»

Encore cette année, le paiement des taxes se fera en trois versements (16 mars, 15 juin et 14 septembre), mais l'administration beaucevilloise envisage de modifier la formule «pour alléger le fardeau» des contribuables.

Le document budgétaire est disponible en ligne sur le site internet de la Ville de Beauceville.