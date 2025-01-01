Saint-Victor reconnaît ses bâtisseurs pour une 2e année

Plus de 140 convives ont assisté au 2e Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est tenu ce samedi 1er novembre, au Manoir Route 66 de Saint-Victor.

L'événement, organisé par la Municipalité ainsi que Commerce et développement industriel (CDI) Saint-Victor, a permis de reconnaître cinq personnes et entreprises qui participent au développement économique et communautaire du milieu.

Dans le volet Affaires , le Bâtisseur Innovation a été remis à la Pharmacie Proxim - Roxanne Cliche et Jean-Christophe Aubry, pour l'installation d’un casier intelligent, permettant la récupération des médicaments en 24/7.

Le Bâtisseur Rayonnement est allé aux Industries Bernard & Fils, en raison de la portée internationale de l'entreprise, ses produits étant distribués dans plus de 60 pays.

C'est Christopher Vachon, de la Ferme Gaétan Vachon et Fils, qui a reçu le Bâtisseur Agriculture. Le prix a été décerné pour l’ampleur des installations (quatre poulaillers), et pour l’engagement de cet éleveur dans différentes associations pour promouvoir la production de poulet au pays.

Au volet Communauté , Mario Bernard a été reconnu comme Bâtisseur Coup de Coeur. Il compte un impressionnant parcours d’implication passé et présent à Saint-Victor, que ce soit pour la Société du patrimoine, avec la télé communautaire, au sein de la communauté chrétienne et bien d’autres.

Le Bâtisseur Enracinement a été décerné au couple Lorraine Poulin et Guy Fluet pour l’ensemble de leur longue carrière. Mme Poulin a été la première femme de la première cohorte au conseil d'administration du Cégep Beauce-Appalaches, s’est impliquée à la Fondation du cégep, a été marguillère, a fait partie de l’organisation d’événements historiques à Saint-Victor et beaucoup d’autres réalisations, tout ça en élevant cinq enfants. Quant à M. Fluet, il a connu une carrière de près de 60 ans pour Desjardins à Saint-Victor et la Beauce, il s’est impliqué dans plusieurs organismes dont l’OTJ, la chorale les Quatre Saisons, les Chevaliers de Colomb, la Fondation Aube Nouvelle, la Société du Patrimoine de Saint-Victor-de-Beauce, CDI Saint-Victor, la Fondation de l’hôpital de Beauceville, le comité du Cénotaphe de Beauceville, la Maison Catherine de Longpré, et il est en plus l’un des cinq fondateurs des Festivités Western de Saint-Victor.

Signalons que la soirée a débuté par une conférence livrée par Edouard Fecteau, propriétaire de la Boutique Hunt Ranch. Dans son message, il a détaillé son parcours d’affaires, les transformations qu’il a apporté à son entreprise et son choix de s’être établi à Saint-Victor.

«Clairement, ça nous prenait ce type d’événement annuel à Saint-Victor, pour souligner la contribution de nos gens d’affaires comme de ceux qui s’impliquent socialement. Il y en a des bons coups, des gens qui se dévouent et qui travaillent fort. Ils sont des modèles pour nous, c’est donc bien normal de célébrer ça!», a déclaré le maire Jonathan Bolduc, à l'issue du gala.