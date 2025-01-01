La Ville de Saint-Georges créée un comité de participation citoyenne

Le conseil municipal de Saint-Georges a approuvé cette semaine la création d’un comité de participation citoyenne, avec pour mission de favoriser l’engagement des citoyens dans les affaires municipales.

Ce nouveau comité aura pour rôle de formuler des recommandations et des avis afin de guider les décisions du conseil, notamment en ce qui concerne la consultation publique et les démarches de participation citoyenne.

Huit membres composeront ce comité, à savoir deux élus municipaux, deux employés de la Ville et quatre citoyens. Ces derniers seront choisis de manière à représenter différents secteurs géographiques de la municipalité.

Un appel de candidatures est lancé auprès de la population. Toute personne demeurant à Saint-Georges et intéressée à s’impliquer est invitée à soumettre sa candidature d’ici le vendredi 30 janvier 2026, par courriel à l’adresse : participationcitoyenne@saint-georges.ca.

Le message doit inclure les motivations et les raisons pour lesquelles la personne souhaite siéger au comité.

La Ville souhaite ainsi renforcer le lien entre les citoyens et leurs institutions, en misant sur une démocratie locale plus participative.