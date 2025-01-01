Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Appel aux candidatures

La Ville de Saint-Georges créée un comité de participation citoyenne

durée 10h00
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Le conseil municipal de Saint-Georges a approuvé cette semaine la création d’un comité de participation citoyenne, avec pour mission de favoriser l’engagement des citoyens dans les affaires municipales.

Ce nouveau comité aura pour rôle de formuler des recommandations et des avis afin de guider les décisions du conseil, notamment en ce qui concerne la consultation publique et les démarches de participation citoyenne.

Huit membres composeront ce comité, à savoir deux élus municipaux, deux employés de la Ville et quatre citoyens. Ces derniers seront choisis de manière à représenter différents secteurs géographiques de la municipalité.

Un appel de candidatures est lancé auprès de la population. Toute personne demeurant à Saint-Georges et intéressée à s’impliquer est invitée à soumettre sa candidature d’ici le vendredi 30 janvier 2026, par courriel à l’adresse : participationcitoyenne@saint-georges.ca.

Le message doit inclure les motivations et les raisons pour lesquelles la personne souhaite siéger au comité.

La Ville souhaite ainsi renforcer le lien entre les citoyens et leurs institutions, en misant sur une démocratie locale plus participative.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

Publié hier à 14h00

Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges vient de bonifier sa flotte avec l’arrivée d’un tout nouveau camion autopompe-citerne de type Pierce MAXI Saber, un véhicule moderne fabriqué localement et conçu pour répondre aux plus récentes normes d’intervention. Ce nouvel équipement, doté d’un système à mousse performant et d’un réservoir de 1 ...

LIRE LA SUITE
Saint-Ephrem dévoile un budget 2026 équilibré

Publié hier à 9h00

Saint-Ephrem dévoile un budget 2026 équilibré

La municipalité de Saint-Éphrem a adopté, ce mercredi 17 décembre 2025, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, un budget équilibré de 5,86 M$ pour l’année 2026. Ce budget prévoit une augmentation globale des dépenses de 2,7 % par rapport à 2025. Pour les citoyens, l’enjeu principal se situe du côté du nouveau rôle d’évaluation, ...

LIRE LA SUITE
Budget 2026 de Saint-Prosper: une augmentation de 4%

Publié hier à 8h00

Budget 2026 de Saint-Prosper: une augmentation de 4%

Les élus de la Municipalité de Saint-Prosper ont adopté, lundi soir, un budget pour l'année 2026 de 6 591 025 $, ce qui représente une augmentation de 4,08 % comparativement à l’an dernier. Le taux de la taxe foncière augmente de 0,015 (un cent et demi) pour passer à 0,825 $ du 100$ d'évaluation. Les taxes de services, d’eau et d’égout augmentent ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge