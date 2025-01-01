Nous joindre
Camion autopompe-citerne

Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

durée 14h00
18 décembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges vient de bonifier sa flotte avec l’arrivée d’un tout nouveau camion autopompe-citerne de type Pierce MAXI Saber, un véhicule moderne fabriqué localement et conçu pour répondre aux plus récentes normes d’intervention.

Ce nouvel équipement, doté d’un système à mousse performant et d’un réservoir de 1 500 gallons d’eau, remplace un véhicule datant de 1995 arrivé en fin de vie utile. Tous les équipements embarqués ont également été renouvelés, mettant fin à l’utilisation de matériel vieux de près de 30 ans.

Le camion peut accueillir jusqu’à six pompiers dans une cabine ergonomique pensée pour un déploiement rapide sur le terrain. « Son aménagement a été conçu en fonction de la sécurité des pompiers et de la rapidité d’intervention », précise le Service de sécurité incendie.

Fabriqué à Saint-Georges par une entreprise locale, ce véhicule représente un investissement de 1,3 M$. « Nous sommes très fiers de notre Service de la sécurité incendie et de pouvoir compter sur ce camion à la fine pointe de la technologie. En plus, il est fabriqué chez nous. Cela rehausse encore davantage ce sentiment de fierté », a souligné la mairesse Manon Bougie.

Le nouveau camion permettra d’optimiser les interventions d’urgence et de garantir un haut niveau de protection à la population georgienne.

