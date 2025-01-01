Saint-Ephrem dévoile un budget 2026 équilibré

La municipalité de Saint-Éphrem a adopté, ce mercredi 17 décembre 2025, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, un budget équilibré de 5,86 M$ pour l’année 2026.

Ce budget prévoit une augmentation globale des dépenses de 2,7 % par rapport à 2025. Pour les citoyens, l’enjeu principal se situe du côté du nouveau rôle d’évaluation, qui entraîne des hausses importantes de valeur foncière, partiellement compensées par une baisse des taux de taxation afin de limiter l’impact sur le compte de taxes.

Le budget 2026 totalise 5 856 322 $ en dépenses. Les secteurs qui accaparent les parts les plus importantes sont l’administration générale (1,22 M$), le transport routier (1,15 M$), les loisirs et la culture (près de 888 000 $) ainsi que l’hygiène du milieu (755 050 $). Les frais de financement représentent pour leur part plus de 541 000 $. Aucun déficit n’est prévu, le budget étant présenté comme équilibré.

Un nouveau rôle d’évaluation qui change la donne

L’année 2026 marque l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation foncière à Saint-Éphrem. Selon la municipalité, la valeur de la maison moyenne a augmenté de 33 %, pour atteindre 245 299 $. Cette hausse touche autant les secteurs résidentiel, commercial qu’industriel.

Afin d’atténuer l’effet de cette revalorisation sur le compte de taxes, le conseil municipal a choisi de réduire de façon significative les taux de taxation, tout en limitant la croissance des dépenses. La municipalité indique avoir misé sur une gestion rigoureuse pour freiner l’augmentation des taxes, en lien avec l’évolution du coût de la vie.

En raison des écarts importants dans l’augmentation des valeurs foncières, la municipalité précise qu’il est impossible d’établir un pourcentage unique de hausse des taxes applicable à tous les immeubles. À titre indicatif, l’augmentation moyenne du compte de taxes serait de 2,8 % pour une résidence située dans le secteur desservi, tandis qu’elle atteindrait 4,6 % dans le secteur non desservi.

Du côté résidentiel, le taux de taxe foncière a été diminué d’un peu plus de 0,20 $, une mesure rendue possible par l’augmentation globale de l’évaluation imposable sur le territoire. Pour les secteurs commercial et industriel, la municipalité a modulé les taux afin de tenir compte des hausses inégales du rôle foncier. L’augmentation moyenne dans ces secteurs est évaluée à 4,8 %, avec un taux industriel inférieur à celui du commercial pour tenter de niveler l’impact.

Priorités et projets à venir

Le budget 2026 permet à la municipalité de maintenir ses services actuels tout en poursuivant certains investissements. Le conseil a également approuvé son plan triennal d’immobilisations pour les années 2025 à 2027. Parmi les projets mentionnés figurent l’installation d’un nouveau puits Nadeau, visant à assurer une distribution adéquate de l’eau potable, ainsi qu’un projet de réfection d’un rang, conditionnel à l’obtention d’une aide financière du ministère des Transports.

Ces projets auront des impacts concrets sur la qualité des services municipaux, notamment en matière d’infrastructures essentielles, mais leur réalisation dépendra en partie des subventions à venir.

Dans l’ensemble, le budget 2026 de Saint-Éphrem s’inscrit dans un contexte de forte croissance des valeurs foncières. Le conseil municipal a opté pour des ajustements fiscaux afin de limiter la pression sur les citoyens, tout en conservant une marge de manœuvre pour investir dans les infrastructures et le développement du milieu.