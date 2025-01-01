Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

Ondes de choc dans le monde municipal de la Beauce alors que le maire de Saint-Séverin, René Leduc, est décédé mardi.

L'homme de 77 ans se trouvait au centre hospitalier de Sherbrooke, où il s'était rendu pour des consultations en raison de malaises.

Les résidents de la petite localité venaient de lui donner leur votre de confiance pour un 2e mandat en le réélisant par acclamation.

Il était le doyen des maires à la table du conseil de la MRC Beauce-Centre. M. Leduc était aussi reconnu comme un leader du développement culturel.

La Municipalité de Saint-Séverin doit émettre cet après-midi un communiqué de presse, qui devrait donner quelques détails supplémentaires.