Permis de construction: très bonne année à Beauceville

La Ville de Beauceville a connu une très bonne année, quant à l'émission des permis de construction et de rénovation sur son territoire.

C'est du moins ce que révèle le rapport sommaire pour 2025, qui a été rendu public lundi soir, à la séance du conseil municipal.

Ainsi, toutes catégories confondues, 330 permis ont été délivrés, pour une valeur de 29 378 340 $. C'est 10 M$ de plus, en comparaison avec 2024 (19 038 478 $).

Les nouveaux bâtiments en secteur résidentiel ont généré la plus importante valeur, atteignant 16,8 M$, ce qui représente 60 nouvelles portes. Dix permis ont été donnés au niveau commercial et industriel (2,9 M$).

Sans être en reste, les projets d'agrandissement, toutes catégories confondues, s'élèvent à 3,8 M$, alors que la valeur des rénovations dépasse les 3 M$.

«Ce sont d'excellentes nouvelles», a signalé le maire, Patrick Mathieu, lors du dépôt du rapport.

Collecte de données

Beauceville veut collecter des données scientifiques sur les interventions qu'elle effectue, afin d'atténuer les effets négatifs des inondations printanières de la rivière Chaudière.

«J'aime pas dépenser des sous sans savoir si on fait la bonne chose [...] Il faut avoir une logique dans notre "décisionnel"», a indiqué le maire Mathieu.

Il a fait ces commentaires lors de l'octroi du contrat de bris de glace par pelle amphibie, à l'entrepreneur Éco Technologies, pour un montant de près de 70 000 $. Depuis au moins cinq ans, le bateau «grenouille» vient casser la glace sur un tracé qui part du centre-ville, et s'étend sur quelques kilomètres en aval de l'Île ronde.

Patrick Mathieu croit qu'il faut «peaufiner la méthode», et mesurer les effets de cette intervention. Pour ce faire, son administration entend reprendre contact avec le ministère de la Sécurité publique, et le département de génie civil de l'Université Laval, avec qui elle a déjà travaillé dans le passé.

Par ailleurs, il a confirmé que l'installation d'estacades aux Rapides-du-Diable avait été abandonnée.

La séance en bref

— L'ensemble du personnel (cadres, directeur général, employés municipaux, employés des parcs et glace) obtiendra une augmentation salariale de l'ordre de 3,75% qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier. Du même coup, il y aura une hausse de contribution au régime de retraite simplifié à hauteur de 6%.

— Le contrat d'entretien ménager pour le centre des loisirs, le garage municipal et l'hôtel de ville a été octroyé à l'entreprise BTS Entretien, au montant 57 616 $. Il couvre l'année 2026.

— Le directeur du Service de sécurité incendie, Daniel Fortin, collaborera, jusqu'à un temps estimé de 73 heures, avec le coordonnateur incendie de la MRC des Etchemins, pour la préparation du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et autres tâches connexes. Cette entente entre les deux corps municipaux sera en vigueur pour toute l'année 2026.