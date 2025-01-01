Reconstruction des collecteurs d'égout à Saint-Victor

Des travaux majeurs de reconstruction des grandes conduites d’égout, communément appelées collecteurs, sont en cours depuis deux semaines à Saint-Victor.

L’un se trouve à l’est (vers Beauceville) et l’autre à l’ouest (vers Saint-Éphrem) de la rue Principale, débutant chacun au pied des rues Industrielle-Nadeau et Industrielle-du-Boisé, passant en diagonale dans des champs, pour aboutir tous deux au pied des Trois-Côtes.

Leur remplacement est requis pour éviter les pertes d’eaux usées ou l’arrivée d’eau de surface dans le réseau d’eaux à traiter. Cela permet aussi de rehausser la capacité du système avec la croissance du périmètre urbain.

Les travaux étaient estimés à 3,3 M$, mais ils seront réalisés pratiquement à moitié prix car l’appel d’offres remporté par les Constructions de l'Amiante se chiffre à 1,7 M$. Qui plus est, 75% des coûts sont assumés par une subvention de Québec, en vertu du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). Le reste de la facture (environ 430 000 $) sera payé sans règlement d'emprunt, grâce au Fonds de réserve aqueduc et égout de la Municipalité

Plus tôt cette année, Saint-Victor s'est aussi doté d'un nouveau puit, construit au coût de 1,2 M$ avec une subvention gouvernementale couvrant 95% de la réalisation.

Source: Municipalité de Saint-Victor