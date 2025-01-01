Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Projet de 1,7 M$

Reconstruction des collecteurs d'égout à Saint-Victor

durée 12h00
7 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Des travaux majeurs de reconstruction des grandes conduites d’égout, communément appelées collecteurs, sont en cours depuis deux semaines à Saint-Victor. 

L’un se trouve à l’est (vers Beauceville) et l’autre à l’ouest (vers Saint-Éphrem) de la rue Principale, débutant chacun au pied des rues Industrielle-Nadeau et Industrielle-du-Boisé, passant en diagonale dans des champs, pour aboutir tous deux au pied des Trois-Côtes.

Leur remplacement est requis pour éviter les pertes d’eaux usées ou l’arrivée d’eau de surface dans le réseau d’eaux à traiter. Cela permet aussi de rehausser la capacité du système avec la croissance du périmètre urbain. 

Les travaux étaient estimés à 3,3 M$, mais ils seront réalisés pratiquement à moitié prix car l’appel d’offres remporté par les Constructions de l'Amiante se chiffre à 1,7 M$. Qui plus est, 75% des coûts sont assumés par une subvention de Québec, en vertu du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU). Le reste de la facture (environ 430 000 $) sera payé sans règlement d'emprunt, grâce au Fonds de réserve aqueduc et égout de la Municipalité 

Plus tôt cette année, Saint-Victor s'est aussi doté d'un nouveau puit, construit au coût de 1,2 M$ avec une subvention gouvernementale couvrant 95% de la réalisation.

Source: Municipalité de Saint-Victor

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

Publié hier à 9h45

Décès du maire de Saint-Séverin, René Leduc

Ondes de choc dans le monde municipal de la Beauce alors que le maire de Saint-Séverin, René Leduc, est décédé mardi. L'homme de 77 ans se trouvait au centre hospitalier de Sherbrooke, où il s'était rendu pour des consultations en raison de malaises cardiaques. Les résidents de la petite localité venaient de lui donner leur vote de confiance ...

LIRE LA SUITE
Saint-Victor reconnaît ses bâtisseurs pour une 2e année

Publié le 5 novembre 2025

Saint-Victor reconnaît ses bâtisseurs pour une 2e année

Plus de 140 convives ont assisté au 2e Gala des Bâtisseurs Victorois, qui s'est tenu ce samedi 1er novembre, au Manoir Route 66 de Saint-Victor. L'événement, organisé par la Municipalité ainsi que Commerce et développement industriel (CDI) Saint-Victor, a permis de reconnaître cinq personnes et entreprises qui participent au développement ...

LIRE LA SUITE
Le développement d'une MRC repose sur l’échange et la collaboration — Le préfet Gaétan Vachon

Publié le 31 octobre 2025

Le développement d'une MRC repose sur l’échange et la collaboration — Le préfet Gaétan Vachon

«Le développement d'une MRC repose sur l’échange et la collaboration. Les décisions se construisent au fil de discussions franches entre nos 11 municipalités, toujours dans le respect et l’écoute. C’est cet esprit d’équipe qui fait la force de La Nouvelle-Beauce.» C'est le dernier message livré par le préfet Gaétan Vachon, dans l'infolettre ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge