Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

MRC des Etchemins

Une enveloppe de 240 000 $ pour le développement territorial

durée 14h00
22 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC des Etchemins tiendra une rencontre d'information pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle enveloppe de 240 000 $ qui sera disponible pour le développement territorial.

Les sommes proviennent de l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR).

Ce programme permet de soutenir la création d’emplois, le démarrage, le maintien et la croissance des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL). Il permet aussi d’initier et de développer des projets structurants dans les municipalités de la MRC.

La rencontre d'information aura lieu au Manoir Lac-Etchemin, le jeudi 8 janvier, dans une formule 5 à 7. L'invitation est lancée aux entrepreneurs, organismes et municipalités du territoire, qui pourront découvrir quels types de projets sont admissibles à ce soutien financier, ainsi que les conditions et les modalités du programme.

La date limite d'inscription à la rencontre est fixée au lundi 5 janvier, en complétant le formulaire d'inscription en ligne que l'on peut atteindre en cliquant ici.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Permis de construction: très bonne année à Beauceville

Publié le 20 décembre 2025

Permis de construction: très bonne année à Beauceville

La Ville de Beauceville a connu une très bonne année, quant à l'émission des permis de construction et de rénovation sur son territoire. C'est du moins ce que révèle le rapport sommaire pour 2025, qui a été rendu public lundi soir, à la séance du conseil municipal. Ainsi, toutes catégories confondues, 330 permis ont été délivrés, pour une ...

LIRE LA SUITE
La Ville de Saint-Georges créée un comité de participation citoyenne

Publié le 19 décembre 2025

La Ville de Saint-Georges créée un comité de participation citoyenne

Le conseil municipal de Saint-Georges a approuvé cette semaine la création d’un comité de participation citoyenne, avec pour mission de favoriser l’engagement des citoyens dans les affaires municipales. Ce nouveau comité aura pour rôle de formuler des recommandations et des avis afin de guider les décisions du conseil, notamment en ce qui ...

LIRE LA SUITE
Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

Publié le 18 décembre 2025

Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges vient de bonifier sa flotte avec l’arrivée d’un tout nouveau camion autopompe-citerne de type Pierce MAXI Saber, un véhicule moderne fabriqué localement et conçu pour répondre aux plus récentes normes d’intervention. Ce nouvel équipement, doté d’un système à mousse performant et d’un réservoir de 1 ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge