Une enveloppe de 240 000 $ pour le développement territorial

La MRC des Etchemins tiendra une rencontre d'information pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle enveloppe de 240 000 $ qui sera disponible pour le développement territorial.

Les sommes proviennent de l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR).

Ce programme permet de soutenir la création d’emplois, le démarrage, le maintien et la croissance des entreprises et des organismes à but non lucratif (OBNL). Il permet aussi d’initier et de développer des projets structurants dans les municipalités de la MRC.

La rencontre d'information aura lieu au Manoir Lac-Etchemin, le jeudi 8 janvier, dans une formule 5 à 7. L'invitation est lancée aux entrepreneurs, organismes et municipalités du territoire, qui pourront découvrir quels types de projets sont admissibles à ce soutien financier, ainsi que les conditions et les modalités du programme.

La date limite d'inscription à la rencontre est fixée au lundi 5 janvier, en complétant le formulaire d'inscription en ligne que l'on peut atteindre en cliquant ici.