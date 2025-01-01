Nous joindre
Visite et échanges

Adstock: le conseil municipal est prêt pour son nouveau mandat

durée 08h00
10 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

À la suite de la nomination par acclamation des membres du conseil, la Municipalité d’Adstock a organisé une tournée des infrastructures municipales à travers son vaste territoire de plus de 300 km2.

Cette activité avait pour objectif de mieux préparer les élus dans l’exercice de leurs fonctions et à mieux connaître et approfondir les réalités des différents secteurs qui composent la Municipalité.  

Accompagnés du directeur général, Jérôme Grondin, du directeur des travaux publics, Danny Routhier, ainsi que du coordonnateur aux services techniques et à l’entretien,Daniel Genest, les élus ont pu en apprendre plus sur les enjeux et les projets en cours.

« La semaine précédente, nous avons tenu un lac-à-l’épaule afin d’échanger sur nos idées et s’entendre sur les priorités à donner et les projets à venir. Cette visite a permis de mieux visualiser les actions à poser au niveau de l’entretien des infrastructures, de l’étendue du réseau routier et de mieux apprécier les opportunités qu’offre notre Municipalité », a mentionné le maire, Pascal Binet qui a servi de guide à cette visite. 

Entre la visite de la caserne ainsi que certains arrêts stratégiques aux stations d’eau usées et d’eau potable, la journée s’est terminée avec une présentation de chaque services et département par les responsables  gestionnaires. Cet exercice sera facilitant dans le prochain  
exercice budgétaire à venir. 

