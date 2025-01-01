Frampton adopte un budget de 4,2 M$

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 22 décembre, le conseil municipal de Frampton a adopté budget de fonctionnement pour l'année 2026, qui s’élève à 4,2 millions de dollars.

Les élus ont aussi endossé ainsi le programme triennal d’immobilisations.

Malgré la hausse des coûts de fonctionnement, l’augmentation de la quote-part de la MRC, la faiblesse des nouveaux revenus de taxation et l’ampleur des projets en cours, Frampton a réussi à limiter l’augmentation du taux de taxes en moyenne de 3,7 %, soit la plus faible hausse des quatre dernières années.

Parmi les projets majeurs en cours cette année mentionnons, le remplacement de la tour d’eau; la réalisation du centre communautaire; le nouveau développement domiciliaire, qui devrait générer des revenus additionnels d’ici deux ans; l’agrandissement de la bibliothèque; et finalement, l’achat d’un nouveau chasse-neige.

Par ailleurs, les revenus provenant du parc éolien seront significativement plus élevés en 2025 qu’en 2024. Toutefois, nous avons fait preuve de prudence en intégrant ces revenus de façon conservatrice dans le budget 2026.

«Cette approche responsable nous permet de poursuivre le développement de Frampton tout en maintenant une pression fiscale raisonnable pour nos citoyens, a indiqué la mairesse, Gina Cloutier. Pour le conseil municipal, il était essentiel de présenter un budget responsable qui limite les impacts financiers, tout en assurant le maintien de services municipaux de qualité. Frampton demeure, au sein de la MRC Nouvelle-Beauce, la municipalité affichant le plus bas taux global de taxation ainsi que la charge fiscale moyenne la plus faible pour les logements.»