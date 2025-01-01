Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a tenu, ce lundi 10 novembre, la première séance du conseil municipal 2025–2029, marquée par un moment historique : l’entrée en fonction de Mme Manon Bougie, élue récemment à la mairie.

Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de la municipalité.

Entourée de sa famille, des membres du conseil et de citoyens, la nouvelle mairesse a signé le livre d’or de la Ville à l’issue de la cérémonie d’assermentation. Dans son message inaugural, elle a exprimé sa volonté de faire de Saint-Georges un milieu de vie « plus beau, plus dynamique et plus humain ».

« Je souhaite que Saint-Georges soit un milieu de vie où les gens se sentent proches les uns des autres, inspirés, fiers de leur ville et où ils auront le goût de s’impliquer », a-t-elle déclaré.

Quatre nouveaux élus ont rejoint le conseil municipal pour ce nouveau mandat avec l'arrivée de Brigitte Busque et Jérôme Gendreau, Denis Veilleux et Philippe Breton.

Hommage aux élus sortants

La Ville a également rendu hommage à quatre élus sortants ayant marqué la vie municipale au cours des dernières années. Des plaques commémoratives ont été remises à :

- M. Jean Perron, conseiller municipal de 1994 à 2025 ;

- M. Serge Thomassin, conseiller municipal de 2009 à 2025 ;

- M. Renaud Fortier, conseiller municipal de 2013 à 2025 ;

- M. Claude Morin, maire de 2013 à 2025.

Tous ont été salués pour leur contribution significative au développement de Saint-Georges. Mme Bougie a conclu la soirée en rappelant l’importance de la collaboration entre les élus, les employés municipaux, les partenaires du milieu et les citoyens pour relever les défis à venir.

La prochaine séance du conseil de ville de Saint-Georges aura lieu le lundi 24 novembre.