Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Une entrée historique

Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

durée 17h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a tenu, ce lundi 10 novembre, la première séance du conseil municipal 2025–2029, marquée par un moment historique : l’entrée en fonction de Mme Manon Bougie, élue récemment à la mairie.

Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de la municipalité.

Entourée de sa famille, des membres du conseil et de citoyens, la nouvelle mairesse a signé le livre d’or de la Ville à l’issue de la cérémonie d’assermentation. Dans son message inaugural, elle a exprimé sa volonté de faire de Saint-Georges un milieu de vie « plus beau, plus dynamique et plus humain ».

« Je souhaite que Saint-Georges soit un milieu de vie où les gens se sentent proches les uns des autres, inspirés, fiers de leur ville et où ils auront le goût de s’impliquer », a-t-elle déclaré.

Quatre nouveaux élus ont rejoint le conseil municipal pour ce nouveau mandat avec l'arrivée de Brigitte Busque et Jérôme Gendreau, Denis Veilleux et Philippe Breton. 

Hommage aux élus sortants

La Ville a également rendu hommage à quatre élus sortants ayant marqué la vie municipale au cours des dernières années. Des plaques commémoratives ont été remises à :
- M. Jean Perron, conseiller municipal de 1994 à 2025 ;
- M. Serge Thomassin, conseiller municipal de 2009 à 2025 ;
- M. Renaud Fortier, conseiller municipal de 2013 à 2025 ;
- M. Claude Morin, maire de 2013 à 2025.

Tous ont été salués pour leur contribution significative au développement de Saint-Georges. Mme Bougie a conclu la soirée en rappelant l’importance de la collaboration entre les élus, les employés municipaux, les partenaires du milieu et les citoyens pour relever les défis à venir.

La prochaine séance du conseil de ville de Saint-Georges aura lieu le lundi 24 novembre. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Beauceville: consultation publique ce soir sur le futur centre municipal

Publié à 10h00

Beauceville: consultation publique ce soir sur le futur centre municipal

C'est ce soir, mardi 11 novembre, que la Ville de Beauceville tient une rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires. L’activité aura lieu au Club de golf de Beauceville, à compter de 19 h. Elle permettra d’informer et d'échanger sur les aménagements envisagés, ...

LIRE LA SUITE
Adstock: le conseil municipal est prêt pour son nouveau mandat

Publié hier à 8h00

Adstock: le conseil municipal est prêt pour son nouveau mandat

À la suite de la nomination par acclamation des membres du conseil, la Municipalité d’Adstock a organisé une tournée des infrastructures municipales à travers son vaste territoire de plus de 300 km2. Cette activité avait pour objectif de mieux préparer les élus dans l’exercice de leurs fonctions et à mieux connaître et approfondir les réalités ...

LIRE LA SUITE
Reconstruction des collecteurs d'égout à Saint-Victor

Publié le 7 novembre 2025

Reconstruction des collecteurs d'égout à Saint-Victor

Des travaux majeurs de reconstruction des grandes conduites d’égout, communément appelées collecteurs, sont en cours depuis deux semaines à Saint-Victor.  L’un se trouve à l’est (vers Beauceville) et l’autre à l’ouest (vers Saint-Éphrem) de la rue Principale, débutant chacun au pied des rues Industrielle-Nadeau et Industrielle-du-Boisé, passant ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge