Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Robert «Bob» Poulin s'éteint à 77 ans

Décès de l'ancien chef des pompiers de Saint-Georges

durée 14h00
14 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’ex-directeur du Service de la sécurité incendie (SSI) de la Ville de Saint-Georges, Robert Poulin, est décédé le 11 novembre, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué.

L'homme de 77 ans s'est éteint à la Maison Catherine de Longpré. 

Il a œuvré au sein de ce service pendant 38 ans, jusqu'au moment de sa retraite en 2007. «Celui qui a gravi les échelons un à un au sein de la brigade incendie de Ville de Saint-Georges  pour terminer à titre de directeur a été reconnu pour son audace et sa volonté de contribuer  au développement de sa profession», peut-on lire dans le message d'annonce.

Les responsables du SSI estiment que, de toutes les améliorations qu’il a apportées à son service, l’intégration de la mousse dans les interventions des pompiers est certainement «le plus beau legs qu’il a laissé à la  communauté. S’il a été le précurseur, il a grandement influencé le travail de nombreux  services d’incendie au Québec et au Canada qui ont intégré la mousse dans leurs  interventions protégeant ainsi des vies et des infrastructures.» Il a également contribué à la  formation de plusieurs pompiers et officiers au Québec. 

Son avis de décès signale que «pendant 38 ans, Bob a répondu à l'appel de la sirène. De ses débuts comme simple pompier à son ascension comme chef, il a vécu une existence marquée par l'engagement, le courage et un sens profond du service aux autres. Chaque pompier qu'il a formé garde en mémoire les leçons qu'il leur a transmises et tout cela avec le coeur d'un homme dévoué à sa mission.» 

Les funérailles de Robert Poulin auront lieu le samedi 13 décembre, au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches de Saint-Georges.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Futur centre municipal de Beauceville: «On peut pas se permettre d'aller trop vite»

Publié le 12 novembre 2025

Futur centre municipal de Beauceville: «On peut pas se permettre d'aller trop vite»

«Je suis convaincu qu'avec nos élus, on va être capable d'aller chercher ce qu'il faut (en financement) et de le faire (centre municipal) à un coût abordable pour la communauté [...] On s'était fait un échéancier (de réalisation) un peu plus court mais on va l'étirer un peu car on ajoute certains éléments. On peut pas se permettre d'aller trop vite. ...

LIRE LA SUITE
Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

Publié le 11 novembre 2025

Manon Bougie préside son premier conseil à Saint-Georges

La Ville de Saint-Georges a tenu, ce lundi 10 novembre, la première séance du conseil municipal 2025–2029, marquée par un moment historique : l’entrée en fonction de Mme Manon Bougie, élue récemment à la mairie. Elle devient ainsi la première femme à occuper ce poste dans l’histoire de la municipalité. Entourée de sa famille, des membres du ...

LIRE LA SUITE
Beauceville: consultation publique ce soir sur le futur centre municipal

Publié le 11 novembre 2025

Beauceville: consultation publique ce soir sur le futur centre municipal

C'est ce soir, mardi 11 novembre, que la Ville de Beauceville tient une rencontre publique de consultation, afin de discuter du projet d’implantation du Centre de services municipaux et communautaires. L’activité aura lieu au Club de golf de Beauceville, à compter de 19 h. Elle permettra d’informer et d'échanger sur les aménagements envisagés, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge