Décès de l'ancien chef des pompiers de Saint-Georges

L’ex-directeur du Service de la sécurité incendie (SSI) de la Ville de Saint-Georges, Robert Poulin, est décédé le 11 novembre, vient d'annoncer l'administration municipale par voie de communiqué.

L'homme de 77 ans s'est éteint à la Maison Catherine de Longpré.

Il a œuvré au sein de ce service pendant 38 ans, jusqu'au moment de sa retraite en 2007. «Celui qui a gravi les échelons un à un au sein de la brigade incendie de Ville de Saint-Georges pour terminer à titre de directeur a été reconnu pour son audace et sa volonté de contribuer au développement de sa profession», peut-on lire dans le message d'annonce.

Les responsables du SSI estiment que, de toutes les améliorations qu’il a apportées à son service, l’intégration de la mousse dans les interventions des pompiers est certainement «le plus beau legs qu’il a laissé à la communauté. S’il a été le précurseur, il a grandement influencé le travail de nombreux services d’incendie au Québec et au Canada qui ont intégré la mousse dans leurs interventions protégeant ainsi des vies et des infrastructures.» Il a également contribué à la formation de plusieurs pompiers et officiers au Québec.

Son avis de décès signale que «pendant 38 ans, Bob a répondu à l'appel de la sirène. De ses débuts comme simple pompier à son ascension comme chef, il a vécu une existence marquée par l'engagement, le courage et un sens profond du service aux autres. Chaque pompier qu'il a formé garde en mémoire les leçons qu'il leur a transmises et tout cela avec le coeur d'un homme dévoué à sa mission.»

Les funérailles de Robert Poulin auront lieu le samedi 13 décembre, au Parc commémoratif Chaudière-Appalaches de Saint-Georges.