Les élections municipales du 2 novembre

Retrouvez les principales nouvelles de la campagne électorale municipale qui a mené au scrutin du 2 novembre 2025.

Lundi 24 février





Beauceville: Patrick Mathieu se présente à la mairie

La rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois que le conseiller municipal, Patrick Mathieu, allait faire le saut pour se présenter à la mairie de la Ville de Beauceville contre l'actuel détenteur du poste, François Veilleux.

Lundi 7 avril



Le maire Alain Veilleux sollicitera un second mandat

Le maire de Notre-Dame-des-Pins, Alain Veilleux, sollicitera l'appui de ses commettants, lors du scrutin municipal du 2 novembre prochain, pour entreprendre un 2e mandat à la tête de la municipalité.

Mercredi 23 avril

Le maire Gaétan Vachon ne sollicitera pas de 4e mandat

Le maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, tirera sa révérence après le scrutin municipal du 2 novembre prochain, en ne sollicitant pas l'appui de la population pour un 4e mandat.

Lundi 28 avril



Mairie de Sainte-Marie: Marco Côté se lance dans la course

La course est déjà lancée pour savoir qui succèdera au maire de Sainte-Marie-de-Beauce, Gaétan Vachon, qui a annoncé mercredi dernier, qu'il ne sollicitera pas de 4e mandat.

En effet, vendredi, le conseiller Marco Côté a rendu public «avec enthousiasme» qu'il se lance dans la course.

Mardi 30 avril

Le maire Serge Vachon sollicitera un 2e mandat

Le maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Serge Vachon, sollicitera l'appui de la population, lors des élections municipales de l'automne prochain, pour un 2e mandat à la tête de sa ville.

Mairie de Sainte-Marie: Luce Lacroix fait le saut

Il y a aura une course, au moins à deux, pour succéder à Gaétan Vachon à la mairie de Sainte-Marie-de-Beauce, lors des élections municipales du 2 novembre prochain.

Vendredi 2 mai



Gina Cloutier se lance dans la course à la mairie de Frampton

Gina Cloutier, conseillère municipale en poste depuis 2021, a officiellement annoncé sa candidature à la mairie de Frampton en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Vendredi 16 mai



Frédéric Vallières se présente à la mairie de Scott

Après 16 années comme conseiller municipal, Frédéric Vallières tentera d'obtenir le poste de maire de la Municipalité de Scott, dans le cadre des élections du 2 novembre prochain.

Mardi 3 juin



Femmes et politique municipale: un pas de plus pour l’égalité

Les partenaires de l’Entente sectorielle de développement en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Chaudière-Appalaches 2024-2028 ont tenu, le 20 mai dernier, un gala reconnaissance soulignant l'implication des femmes élues en politique municipale, et les élèves actives dans les milieux scolaires.

Mercredi 4 juin

Hugo Berthiaume se lance dans la course à la mairie de Saint-Elzéar

Hugo Berthiaume, conseiller municipal depuis 12 ans à Saint-Elzéar, a annoncé officiellement, ce mercredi 4 juin, sa candidature au poste de maire en vue des élections municipales à venir.

Jeudi 5 juin



Saint-Georges: Jérôme Gendreau annonce sa candidature comme conseiller municipa

L'ancien journaliste de la station radiophonique COOL-FM, Jérome Gendreau, vient d'annoncer sur sa page Facebook, qu'il tentera de se faire élire comme conseiller municipal de la Ville de Saint-Georges, lors du scrutin du 2 novembre prochain.

Vendredi 6 juin

MRC Beauce-Centre: trois maires confirment qu'ils se représentent

Trois des dix maires, qui forment le conseil de la MRC Beauce-Centre, ont confirmé jusqu'ici qu'ils solliciteront un nouveau mandat, en vue des élections municipales du 2 novembre prochain.

Mardi 17 juin

Frampton: un seul mandat pour le maire Jean Audet

Le maire de la Municipalité de Frampton, Jean Audet, ne sollicitera pas de 2e mandat à la tête de la localité, lors des élections du 2 novembre prochain.

Lundi 7 juillet



Brigitte Busque annonce sa candidature comme conseillère à Saint-Georges

Brigitte Busque, citoyenne du quartier numéro 1 à Saint-Georges, a annoncé son intention de briguer le poste de conseillère municipale lors des élections prévues le 2 novembre prochain.

Jeudi 10 juillet



Saint-Benoit-Labre: Marc Cloutier vise le poste de maire

Marc Cloutier sera candidat pour le poste de maire aux prochaines élections municipales, dans l'objectif de succéder à Jean-Marc Doyon qui ne se représentera pas.

Jeudi 7 août



Gaston Vachon se lance dans la course à la mairie

Il y aura au moins une course à deux à la mairie de Saint-Joseph-de-Beauce, alors que le notaire et homme d'affaires, Gaston Vachon, a annoncé cette semaine qu'il sollicitera le poste, lors des élections municipales de novembre prochain.

Mercredi 20 août

Philippe Breton sera candidat municipal dans le district 8

Par voie de communiqué de presse, Philippe Breton a annoncé aujourd'hui sa candidature comme conseiller municipal, dans le district 8 de la Ville de Saint-Georges.

Mardi 16 septembre

Berthier Grondin annonce sa candidature à la mairie de Saint-René

Natif de Saint-René, Berthier Grondin a annoncé aujourd’hui sa candidature au poste de maire de la municipalité.

Jeudi 25 septembre



L'Équipe Bolduc se représente à Saint-Victor

Le maire de Saint-Victor, Jonathan Bolduc, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, qu'il sollicitera un 4e mandat à la tête de sa municipalité.

Mercredi 1er octobre

Jean-François Grenier vise la mairie de Saint-Martin

Jean-François Grenier a annoncé sa candidature pour le poste de maire à la municipalité de Saint-Martin en vue des prochaines élections.

Jeudi 2 octobre



Le maire François Veilleux tire sa révérence

Moins de 48 heures avant la fin des mises en candidature officielles auprès d'Élections Québec, le maire de la Ville de Beauceville, François Veilleux, a annoncé qu'il ne solliciterait pas un 3e mandat à la tête de la municipalité.

Vendredi 3 octobre



Claude Morin tire sa révérence après 12 ans à la tête de Saint-Georges

Ce jeudi 2 octobre, l’émotion était palpable à l’hôtel de ville de Saint-Georges. La dernière séance du conseil municipal en présence du maire Claude Morin a marqué la fin d’une époque, alors que l’élu quitte ses fonctions après 12 années à la tête de la Municipalité.

Samedi 4 octobre



Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Sartigan

Élection par acclamation.



Élections municipales: le portrait de la MRC Beauce-Centre

Élection par acclamation.

Élections municipales: le portrait de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Élection par acclamation.

Dimanche 5 octobre

Élections municipales: le portrait de la MRC des Etchemins

Élection par acclamation.

Lundi 6 octobre

Sylvio Veilleux entre en campagne pour « changer la dynamique » à Saint-Georges

Sylvio Veilleux a choisi de se présenter à la mairie de Saint-Georges, fort d’un long parcours entrepreneurial et d’une volonté affirmée de proposer une alternative à l’administration sortante.

L’équipe Ensemble Plus Fort candidate à la mairie de Saint-Alfred

L’équipe Ensemble Plus Fort a annoncé officiellement sa candidature en vue des prochaines élections municipales du 2 novembre 2025 à Saint-Alfred.

Jeudi 9 octobre



Martin Charron: le candidat du «mieux-être» à Beauceville

C'est un tout nouveau venu en politique municipale, et aussi comme résident, qui espère devenir maire de la Ville de Beauceville, lors du scrutin du 2 novembre prochain.

Jeudi 23 octobre



Saint-Georges: Manon Bougie vise une gestion participative, dynamique et innovante

La candidate à la mairie de la ville de Saint-Georges, Manon Bougie, vise une gestion participative, dynamique et innovante.

Dimanche 2 novembre



Manon Bougie devient la première mairesse de Saint-Georges

Après 16 années passées comme conseillère municipale, Manon Bougie devient la première mairesse de la Ville de Saint-Georges.



Patrick Mathieu est le nouveau maire de Beauceville

Sans surprise, Patrick Mathieu a été élu ce soir au poste de maire de la Ville de Beauceville.



Luce Lacroix succède à Gaétan Vachon à la tête de Sainte-Marie

C’est au club de golf de Sainte-Marie que les partisans de Luce Lacroix ont célébré la victoire de l’ancienne conseillère, qui siègera désormais à la tête du conseil municipal avec 62,09 % . Elle succède ainsi à Gaétan Vachon, qui ne s’était pas représenté à l’élection du 2 novembre, après douze ans à la mairie.

Lundi 3 novembre



Les résultats dans la MRC Beauce-Sartigan

Résultats finaux



Les résultats dans la MRC Beauce-Centre

Résultats finaux

Les résultats dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

Résultats finaux



Les résultats dans la MRC des Etchemins

Résultats finaux