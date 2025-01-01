Fermeture hivernale de l'écocentre régional

La MRC de La Nouvelle-Beauce fermera temporairement son écocentre régional, situé à Sainte-Marie, à compter du 1er janvier, et ce, jusqu’à la fin d’avril 2026.

Cette période de transition permettra à la MRC de reprendre la gestion de l’écocentre, auparavant confiée à une entreprise privée, et de réorganiser les infrastructures sur son site, a-t-on expliqué par voie de communiqué de presse.

Les économies réalisées grâce à ces changements permettront à la MRC de bonifier les services offerts aux résidents de trois façons:

— en offrant à ses citoyens la gratuité complète pour toutes les matières acceptées dès 2026;

— en acceptant de nouvelles matières sur place;

— en créant un espace de réemploi, où les citoyens pourront déposer des objets en bon état et où d’autres pourront les récupérer gratuitement afin de leur donner une seconde vie.

À sa réouverture, l’écocentre régional situé à Sainte-Marie sera exclusivement destiné aux résidents de la MRC. En cessant d’accueillir les matières provenant des entreprises, qui entraînaient des coûts de traitement élevés, la MRC pourra concentrer ses ressources sur les besoins de la population et renforcer la mission résidentielle du service.

Dans les prochaines semaines, la MRC diffusera une liste de points de dépôt environnants afin d’offrir aux citoyens des alternatives durant la fermeture et de les aider à disposer de leurs matières de façon responsable.