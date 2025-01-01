Rapprocher les citoyens du pouvoir local: la priorité du nouveau maire de Saint-Benjamin

Alex Veilleux a été élu par acclamation à la mairie de Saint-Benjamin, le vendredi 14 novembre. Personne ne s’étant présenté lors du scrutin général du 2 novembre, l’enseignant en éducation physique, résident de la municipalité depuis trois ans, a déposé sa candidature à l’élection partielle.

Il rejoint un conseil municipal composé de quatre nouveaux élus et de deux conseillers déjà en place, dans un contexte où plusieurs dossiers touchent l’ensemble de la communauté, notamment le secteur Cumberland.

Originaire de Saint-Benjamin, Alex Veilleux dit que son intérêt pour la politique remonte à longtemps. « J’ai tout le temps été quelqu’un qui aimait la politique sur les différents paliers. Donc c’était une formalité pour moi, éventuellement, de me lancer dans un projet politique. » Il explique avoir choisi de ne pas se présenter en novembre, lors du premier tour, en raison d’un changement de contrat à son travail. « Ce n’était pas le bon moment et j’ai attendu. Puis finalement j’étais chanceux parce qu’il n’y a personne qui s’est présenté. »

Avant de confirmer son engagement, il a voulu comprendre les responsabilités réelles du poste. « J’ai communiqué avec Martin Beaulieu, qui était le maire du dernier mandat (…) J’ai rencontré la directrice générale, madame Laurence Chabot, et la mairesse sortante, madame Céline Veilleux. » Avec ces informations, il a bâti un horaire réaliste conciliant famille, travail et politique. « Je leur ai présenté un plan (…) ils m’ont dit que c’était très viable. »

Même sans adversaire, le nouveau maire affirme avoir voulu rencontrer la population.

« J’ai fait comme si j’avais un adversaire. Je suis allé dans le quartier de Morisset-Station faire du porte-à-porte. » Il dit s’être aussi présenté dans le secteur Cumberland, où il a passé du temps dans une tente pour discuter avec les citoyens. Il a également assisté à la séance du conseil qui précédait son élection.

Aucune promesse… sauf rapprocher les citoyens de la gouvernance

Alex Veilleux reconnaît qu’en raison de la situation financière et des importantes obligations en cours, comme la gestion des eaux usées à Morisset-Station, ce n’est pas un moment pour annoncer de nouveaux projets. « Il y a énormément de choses déjà en branle. Ce n’est vraiment pas le bon moment pour quelqu’un qui arrive et qui dit : "Je pars un projet qui comporte des dépenses". »

Une priorité demeure toutefois incontournable pour lui: réduire la distance entre les citoyens et l’administration municipale. « C’est surtout là-dessus que j’ai cogité (…) comment mettre en place une structure pour que les citoyens se rapprochent de la gouvernance municipale. » Sa méthode est simple, il souhaite se déplacer dans les quartiers plutôt que d’attendre les citoyens au conseil municipal. « Je veux me déplacer plus proche de leur quartier et dire: de telle heure à telle heure, je suis là. Si vous avez quelque chose à discuter, venez me voir. »

Il souhaite également créer davantage de comités thématiques pour impliquer les citoyens et enrichir les idées locales. « Avec le nombre de cerveaux qu’on a dans la municipalité, on pourrait trouver un moyen de créer d’autres entrées d’argent (…) autre que les subventions et les taxes. »

À Cumberland, la volonté de reconstruire le lien et diminuer les tensions

Au sujet des tensions qui persistent depuis quelques années dans le secteur Cumberland, Alex Veilleux estime que la priorité est de retisser les liens. « Dans les dernières années, en n’étant pas reconnus, ils se sont sentis exclus. Ça a augmenté les frustrations. » Il affirme vouloir agir différemment. « Mon objectif, c’est de rapprocher la gouvernance municipale et faire en sorte qu’ils se mêlent à nos dossiers, qu’ils soient impliqués dans nos dossiers. »

Il évite toutefois de revenir longuement sur le passé, considérant que les versions divergent. « Au final, c’est bon de le savoir pour ne pas refaire les mêmes erreurs, mais il faut aller de l’avant. »

Trouver des solutions pour développer intelligemment la municipalité

Avec près de 1 200 habitants, Saint-Benjamin a du potentiel de croissance, mais fait face à des contraintes réglementaires.« Il faut trouver un moyen de réussir à "modifier" certaines règles à notre faveur, parce qu’actuellement on a des gens qui veulent développer Saint-Benjamin, mais ils ne peuvent pas à cause de certaines règles. »

Il donne l’exemple d’une exigence selon laquelle une rue doit être construite à 75 % avant d’ouvrir un nouveau secteur, une règle qui, selon lui, freine plusieurs projets. Même si les chiffres exacts restent à préciser, il voit là un enjeu crucial pour l’avenir. Selon lui, un développement mieux réparti allègerait aussi les coûts municipaux. « La gratte passe longtemps sur des rues où il n’y a pas de maison pour se rendre aux prochaines maisons. Si on réussit à monter à 1 500 ou 2 000 habitants dans les prochaines années, ça va permettre de se développer. »

Il met toutefois en garde contre un développement précipité : « On ne veut pas faire des catastrophes comme dans certaines municipalités. Il ne faut pas que ça nuise aux habitants déjà présents. »

Pour Alex Veilleux, l’arrivée de quatre nouveaux élus et la continuité de l’administration forment un contexte propice à avancer rapidement dans les dossiers. Son mandat débutera donc sous le signe de la proximité citoyenne, de la stabilisation des relations avec tous les secteurs et d’une réflexion structurée sur le développement futur de Saint-Benjamin.