Permis de construction

Saint-Georges: près de 14,3 M$ en travaux autorisés en octobre

19 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Ville de Saint-Georges a délivré 129 permis de construction et de rénovation au cours de ce mois d’octobre, pour une valeur totale de 14,37 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 32 nouvelles unités de logement sur le territoire.

Depuis le début de l’année, ce sont 1448 permis qui ont été autorisés, représentant un investissement global de 139,1 M$.

Ce montant est toutefois en recul de 23 M$ comparativement à la même période en 2024, une baisse attribuable au projet majeur d’agrandissement de l’entreprise Manac, qui avait généré à lui seul 22,1 M$ l’an dernier.

Malgré ce recul global, la tendance demeure positive du côté résidentiel. En effet, 305 unités de logement ont été ajoutées depuis janvier, soit 23 de plus qu’en 2024 à pareille date. Les investissements sont en hausse dans les trois segments résidentiels : +4,3 M$ pour les maisons unifamiliales, +2 M$ dans le multifamilial, et +1,4 M$ pour les bâtiments jumelés.

À l’inverse, les investissements ont diminué dans les secteurs industriel et institutionnel, avec des baisses identiques de 12,2 M$ chacun.

La Ville précise que le délai moyen pour l’obtention d’un permis est actuellement de sept jours ouvrables, bien que certains dossiers plus complexes puissent nécessiter davantage de temps. Une fois le dossier complet, la décision de délivrance ou de refus est rendue dans un délai maximal de 30 jours.

