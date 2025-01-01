Le comité de la nouvelle dénomination a entamé ses travaux

Le comité chargé de sélectionner la dénomination de la nouvelle entité municipale de Courcelles—Saint-Évariste-de-Forsyth a récemment débuté ses travaux.

Rappelons que les deux localités sont officiellement fusionnées depuis le 1er janvier 2024.

Chapeauté par le maire Francis Bélanger, le comité est formé des élus Kim Dagenais et Claude Goulet, des citoyennes du secteur de Courcelles, Pauline Jobin et Françoise Vigneau, des citoyennes du secteur de Saint-Évariste, Stéphanie Jacques et Mélanie Montminy, de la directrice générale Nathalie Poulin et de la directrice générale adjointe Émilie Turcotte.

Une première rencontre, le 29 octobre dernier, a permis d'établir les critères devant orienter les propositions et de discuter du processus menant au choix final.

Le groupe s’est montré particulièrement concerné par la façon dont la municipalité entend informer ses citoyennes et citoyens du processus, pour favoriser la participation de tous, même des tout-petits. Un plan de communication sera élaboré dans les prochaines semaines par la consultante Anne Turcotte, mandatée par le conseil pour accompagner les travaux du comité, et des outils d’information et de promotion seront développés en tenant compte des habitudes et habiletés des jeunes et des moins jeunes.

Les critères de sélection ayant été déterminés, la prochaine étape consistera à lancer un appel de propositions sans égard à la provenance des participants. «Notre but est d’obtenir le plus grand nombre de propositions possible, dans le respect des critères retenus par le comité, sigmale le maire. Ces critères, de même que la procédure pour soumettre des propositions, seront communiqués dans les prochaines semaines.»

D’ici là, les citoyennes et citoyens sont invités à s’abonner à l’infolettre municipale via le site web nouvellement regroupé (www.muncste.ca) et à suivre les pages Facebook de Courcelles et de Saint-Évariste pour s’assurer de ne rien manquer. Un envoi postal à toutes les adresses civiques du territoire est cependant prévu pour solliciter la participation active des contribuables.

Cet exercice se veut une occasion de susciter l’intérêt de toute la population autour d’un projet rassembleur, signale les responsables. « Le conseil est soucieux de respecter les particularités de chaque secteur, qui sont complémentaires à de nombreux points de vue, précise Francis Bélanger. Il n’est pas question de favoriser une appellation au détriment de l’autre, car nous souhaitons bâtir un avenir commun. Nous misons sur la nouveauté et l’originalité pour créer une identité qui stimulera le sentiment d’appartenance des citoyennes et citoyens, tout en sachant que les secteurs de Courcelles et de Saint-Évariste demeureront ancrés dans notre mémoire collective et dans notre quotidien.»