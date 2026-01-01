Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Des hausses marquées à Saint-Benjamin, Saint-Prosper et Lac-Etchemin 

La MRC des Etchemins poursuit sa croissance démographique

durée 18h00
6 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC des Etchemins enregistre encore cette année une hausse de sa population, qui est passée de 17 634 habitants en 2025, à 17 765 individus en 2026.

Il s'agit d'une augmentation de 131 personnes, selon les données publiées dans La Gazette officielle du 25 décembre dernier.

Trois municipalités se démarquent sur l'ensemble du territoire par une hausse de leur population, notamment Saint-Benjamin (+74), Saint Prosper (+56) et Lac-Etchemin (+47).

«Cette progression témoigne de l’attractivité soutenue du territoire et des efforts déployés par la MRC et ses  municipalités pour offrir un milieu de vie dynamique, accueillant et propice à l’établissement des familles, des travailleurs et des nouveaux arrivants», estime  Judith Leblond, directrice générale de la MRC, qui regroupe 13 localités.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les élections municipales du 2 novembre

Publié le 27 décembre 2025

Les élections municipales du 2 novembre

Retrouvez les principales nouvelles de la campagne électorale municipale qui a mené au scrutin du 2 novembre 2025. Lundi 24 février Beauceville: Patrick Mathieu se présente à la mairie La rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois que le conseiller municipal, Patrick Mathieu, allait faire le saut pour se présenter à la mairie de la ...

LIRE LA SUITE
Frampton adopte un budget de 4,2 M$

Publié le 23 décembre 2025

Frampton adopte un budget de 4,2 M$

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 22 décembre, le conseil municipal de Frampton a adopté budget de fonctionnement pour l'année 2026, qui s’élève à 4,2 millions de dollars. Les élus ont aussi endossé ainsi le programme triennal d’immobilisations. Malgré la hausse des coûts de fonctionnement, l’augmentation de la quote-part de la MRC, la ...

LIRE LA SUITE
Une enveloppe de 240 000 $ pour le développement territorial

Publié le 22 décembre 2025

Une enveloppe de 240 000 $ pour le développement territorial

La MRC des Etchemins tiendra une rencontre d'information pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle enveloppe de 240 000 $ qui sera disponible pour le développement territorial. Les sommes proviennent de l'entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), dans le cadre du Fonds régions et ruralité ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge