La MRC des Etchemins poursuit sa croissance démographique

La MRC des Etchemins enregistre encore cette année une hausse de sa population, qui est passée de 17 634 habitants en 2025, à 17 765 individus en 2026.

Il s'agit d'une augmentation de 131 personnes, selon les données publiées dans La Gazette officielle du 25 décembre dernier.

Trois municipalités se démarquent sur l'ensemble du territoire par une hausse de leur population, notamment Saint-Benjamin (+74), Saint Prosper (+56) et Lac-Etchemin (+47).

«Cette progression témoigne de l’attractivité soutenue du territoire et des efforts déployés par la MRC et ses municipalités pour offrir un milieu de vie dynamique, accueillant et propice à l’établissement des familles, des travailleurs et des nouveaux arrivants», estime Judith Leblond, directrice générale de la MRC, qui regroupe 13 localités.