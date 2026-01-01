Nous joindre
Décret 2026

Nouvelle-Beauce: 473 habitants de plus en 2026

durée 16h15
7 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La MRC de La Nouvelle-Beauce affiche une croissance démographique avec une population qui est passée de 40 726 en 2025 à 41 199 habitants en 2026, ce qui représente une augmentation de 473 personnes en un an.

Ces données officielles proviennent du Décret 1499-2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 et publié dans La Gazette officielle du Québec le 25 décembre 2025. Voici les détails:

  Population 2025* Population 2026** Différence

Frampton

 1 356 1 373 +17
Saint-Bernard 2 727 2 694 -33
Saint-Elzéar 2 853 2 845 -8
Saint-Isidore 3 542 3 553 +11
Saint-Lambert-de-Lauzon 7 245 7 588 +343
Sainte-Hénédine 1 513 1 549 +36
Sainte-Marguerite 1 303 1 299 -4
Sainte-Marie 13 837 13 938 +101
Saints-Anges 1 369 1 369 0
Scott 2 910 2 947 +37
Vallée-Jonction 2 071 2 044 -27
TOTAL Nouvelle-Beauce 40 726 41 199 +473

* Population 2025 : La Gazette officielle, 26 décembre 2024 – Décret 1792-2024 
**Population 2026 : La Gazette officielle, 25 décembre 2025 - Décret 1499-2025 

Cette hausse de population témoigne du dynamisme bien réel de La Nouvelle-Beauce. De plus en plus de personnes choisissent d’y vivre, d’y travailler et d’y fonder leur famille, attirées par un milieu accueillant, des services de proximité et une qualité de vie recherchée. Grâce à l’implication des municipalités et aux initiatives mises en place sur le territoire, La Nouvelle-Beauce continue de se démarquer.

