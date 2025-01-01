Olivier Dumais devient le nouveau préfet de la MRC Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a élu, lors de sa plus récente séance du conseil, son nouveau préfet pour les deux prochaines années : Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon. Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges, agira quant à elle comme préfète suppléante.

L’annonce, effectuée par la directrice générale de la MRC, Nancy Labbé, coïncide également avec l’adoption du budget 2026, établi à près de 13,89 M$, une hausse de 10,52 % par rapport à l’an dernier.

Dans un mot adressé aux citoyens, la directrice générale souligne la portée de ces choix : « Les membres du conseil ont accordé leur confiance à monsieur Olivier Dumais […] ainsi qu’à madame Carole Santerre, désignée comme préfète suppléante. Il s’agit d’un mandat de deux ans. » Elle leur a également offert les « plus sincères félicitations » au nom de toute l’équipe administrative.

Un budget en forte croissance pour 2026

Adopté en parallèle, le budget 2026 de la MRC atteint 13 891 493 $, soit 1 320 881 $ de plus que l’exercice 2024. Il s’agit d’une augmentation importante de 10,52 %, expliquée par plusieurs projets majeurs en chantier.

La MRC annonce notamment une année « dynamique », portée par des investissements en gestion des matières résiduelles. Les dossiers phares comprennent:



- l’avancement du futur centre de tri à Frampton ;

- l’optimisation de l’écocentre régional de Sainte-Marie, qui deviendra gratuit pour l’ensemble des citoyens ;

- un projet-pilote de collecte des encombrants dans certaines municipalités.

La MRC poursuivra également ses investissements dans le cadre de sa signature innovation "Fière ruralité, une culture à partager", un programme visant à financer des projets culturels, sociaux et communautaires dans les municipalités de son territoire.

En matière de sécurité incendie, 2026 marquera le début des visites d’inspection de la préventionniste agricole, une étape importante dans la mise à jour du schéma de couverture de risques. Ce chantier, très attendu, permettra d’actualiser l’évaluation des bâtiments agricoles et d’assurer une meilleure prévention.

La direction rappelle que ces avancées sont possibles grâce à « l’expertise de notre équipe, combinée à l’arrivée de notre nouveau conseil », estimant que 2026 offrira « des bénéfices tangibles pour notre population ».